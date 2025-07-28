Сколько стоит оформить загранпаспорт в 2025 году: изменилась ли цена

Загранпаспорт в современном мире практически стал необходимостью для любого человека. Ведь он помогает как в обыденных и приятных вещах, таких как поездки в отпуск, так и в сложных ситуациях, когда приходится куда-то уезжать, чтобы спастись от боевых действий в родной стране. Но цена на загранпаспорт может меняться, поэтому важно следить за ней.

Если в твоей голове уже появился вопрос, сколько это стоит, тогда рассказываем обо всех финансовых деталях оформления загранпаспорта в Украине в 2025 году.

Какая цена на загранпаспорт

Прежде всего, нужно помнить, что для получения загранпаспорта нужно не только знать его цену, но и подать заявление вместе с необходимыми документами в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Также существует возможность получить нужный документ у подразделения Государственной миграционной службы или Паспортного сервиса ГП Документ.

Сколько стоит сделать быстрый загранпаспорт

Оформление загранпаспорта в короткие сроки может иметь разную цену, которая будет зависеть от производящего его сервиса.

Так, стоимость оформления документов за 7 рабочих дней составляет:

1682 гривны — в ЦНАПе и ГМС;

2 332 гривны — в ГП Документ.

Читать по теме Как оформить загранпаспорт онлайн и какие для этого нужны документы Как оформить загранпаспорт онлайн и что для этого нужно — читай в материале.

Сколько стоит загранпаспорт 2025

Если ты не спешишь, то можешь выбрать опцию изготовить загранпаспорт за 20 дней.

В ЦНАПе и ДМС это обойдется в 1042 гривны, а в ГП Документ — 1692 гривны.

Украинцы, которые находятся за границей во время полномасштабной войны, теперь будут по-новому получать документы. В частности, изменился механизм выдачи паспортов для мужчин. Как мужчины могут получить украинский паспорт за границей — читай в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!