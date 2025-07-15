Почти 100 гривен за кило: что происходит с ценами на яблоки

Яблоки, которые всегда считались одним из самых доступных и народных фруктов в Украине, в этом году неприятно удивили потребителей. За последний год их стоимость в магазинах выросла почти втрое, значительно опередив общую инфляцию. Этот ценовой шок заставляет задуматься не только о стоимости витаминов, но и о состоянии целого аграрного сектора.

Для понимания масштаба проблемы стоит взглянуть на официальные данные Госстата.

Цены, опередившие инфляцию

В то время как общий уровень потребительских цен за год (с июня 2024-го по июнь 2025-го) вырос на 14,3%, а продукты питания подорожали на 23,2%, яблоки продемонстрировали настоящий ценовой взлет.

Согласно данным, средняя стоимость килограмма яблок в июне 2025 года достигла 79,49 гривны против 26,90 гривны годом ранее. Таким образом, подорожание составило шокирующие 195,5%, что почти вчетверо превышает даже общий рост цен на фрукты (51,7%).

Интересно проследить динамику: еще в январе этого года килограмм яблок оценивался в относительно приемлемые 36,23 гривны. Это свидетельствует о том, что основной скачок произошел именно в весенне-летний период.

Почему обычные яблоки стали золотыми

Эксперты рынка объясняют такой феномен сочетанием нескольких ключевых факторов.

Во-первых, главной причиной является сезонность, ведь сейчас царит так называемое межсезонье: запасы качественных яблок урожая 2024 года в хранилищах практически исчерпались, а новый урожай появится на полках не ранее августа-сентября.

Во-вторых, на цену прошлогодних остатков давит высокая стоимость хранения, поскольку содержание фруктов в современных хранилищах является энергозатратным, а рост тарифов на электроэнергию производители заложили в финальную стоимость.

Наконец, третьей составляющей является дорогая логистика, ведь высокая цена топлива и усложненные условия перевозок в условиях военного положения продолжают влиять на конечную цену любого товара, и яблоки не являются исключением.

Реальность на полках супермаркетов

Исследование цен, проведенное журналистами 24 Канала, показывает, что реальная стоимость яблок в популярных сетях уже сейчас часто превышает средние показатели Госстата, местами вплотную приближаясь к психологической отметке в 100 гривен.

Например, самая низкая цена зафиксирована в Auchan — 69,90 гривны за килограмм.

В Сільпо и Metro стоимость составляет 80 и 84,90 гривны соответственно, тогда как в АТБ цена поднимается до 88,95 гривны. Рекордсменом среди исследованных супермаркетов стал Novus, где за килограмм яблок просят уже 99 гривен.

Прогноз: стоит ли ждать удешевления

Есть и хорошие новости. Аналитики прогнозируют, что ситуация начнет стабилизироваться с появлением на рынке яблок нового урожая. Уже во второй половине августа цены могут начать постепенно снижаться. Однако вернутся ли они к прошлогодним показателям — вопрос открытый, ведь стоимость топлива и электроэнергии будет продолжать давить на себестоимость продукции.

Ранее мы писали, как правильно хранить яблоки на зиму, чтобы они оставались свежими и сочными.

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