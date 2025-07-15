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Почти 100 гривен за кило: что происходит с ценами на яблоки

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 июля 2025, 18:00
Почти 100 гривен за кило: что происходит с ценами на яблоки
Фото Pexels

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