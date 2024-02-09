Расширение денежной помощи Всемирной продовольственной программы ООН: кто и как сможет получить выплаты

Много разных благотворительных организаций помогают украинцам. Они передают как гуманитарную помощь и продуктовые наборы, так и денежные выплаты. Всемирная продовольственная программа ООН расширяет программу дополнительных денежных выплат, сообщили на сайте ООН.

Читай, кто сможет получать денежную помощь от ВПП ООН и сколько времени будут продолжаться выплаты.

Расширение денежной помощи от ВПП ООН

Денежную помощь от ВПП ООН получат более 310 000 человек с инвалидностью по всей стране. Программа должна дополнить государственную социальную помощь, которую выплачивают наиболее уязвимым слоям населения во время войны.

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Кто сможет получить выплаты от ВПП ООН

По меньшей мере, в течение трех месяцев выплаты будут получать дети с инвалидностью, а также люди с инвалидностью на протяжении всей жизни. Для выплат Всемирная продовольственная программа выделит 800 млн грн. Получить денежные выплаты смогут те люди из вышеперечисленных категорий, которые:

не получают помощь от других международных организаций; не получают выплаты как внутренне перемещенное лицо (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, определенных Министерством реинтеграции); получают менее 3250 грн социальных выплат от государства.

Выплата от ВПП — это разница между 3250 грн (до декабря 2023 — 3000 грн) и суммой социальной помощи, которую человек уже получает от государства. Этот платеж не может составлять менее 100 грн.

Помощь лицам, подпадающим под критерии программы, будут начисляться непосредственно на банковские счета. Также возможна доставка по Укрпочте, если у человека нет банковского счета или он уже получает социальную выплату через почту.

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На сайте ООН указано, что регистрироваться в ВПП или Министерстве социальной политики не нужно. Список лиц, имеющих право на получение денежной помощи, формируется ГП Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины по запросу Министерства социальной политики на основе данных, доступных в реестрах согласно постановлению Кабинета Министров 110.

Министр социальной политики Оксана Жолнович говорит, что синергия действий правительства, Минсоцполитики и международных партнеров дает возможность обеспечить дополнительной финансовой поддержкой тех украинцев, которые в ней больше всего нуждаются.

Эту программу денежной помощи финансируют Германия, Европейский Союз, Швеция, а также есть дополнительные взносы других доноров.

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