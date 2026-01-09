Движение метро в Киеве сегодня: на красной ветке частично ограничили движение

Из-за непогоды, а также обстрела Киева 9 января, в столице было изменено или приостановлено движение определенного транспорта. Читай, какая ситуация с транспортным сообщением в Киеве сейчас — в нашем материале.
Движение метро в Киеве сегодня: что известно
В результате обстрела Киева 9 января и сложной энергетической ситуации в Киеве, как сообщила КГГА, поезда красной ветки метро курсируют с изменениями.
Как отмечено в сообщении, движение поездов происходит между станциями Академгородок и Арсенальная, с интервалом движения 4:40–5:00 минут. В то же время, на зеленой и синей ветвях метро поезда курсируют без изменений.
Транспорт в Киеве, 9 января: что известно о задержках
Как сообщала Киевская городская государственная администрация, в результате непогоды в столице днем введены дублирующие автобусные маршруты. В частности, вместо скоростного трамвая №1 и №3 будет автобусное сообщение между улицей Старовокзальной и ст. Жюля Верна.
Кроме того, будет автобусное сообщение между площадью Тараса Шевченко и Пуща-Водицей вместо трамвайных маршрутов №12 и №17.
Из-за сложных погодных условий на определенных участках фиксировались случаи падения деревьев, что может привести к временным задержкам.
По возможности в администрации призывают воздержаться от поездок на собственном автомобиле и пользоваться общественным транспортом.
Также, как сообщает Киевпасстранс, из-за обстрелов электротранспорт на левом берегу временно не курсирует. В целях обеспечения сообщения движение электротранспорта будут дублировать автобусы. По троллейбусным маршрутам будут курсировать следующие автобусы:
- 29Тр Дарницька площа — зал. станція Зеніт
- 30тр вул. Милославська — вул. Кадетський Гай
- 31тр вул. Милославська — ст. м. Лук’янівська
- 37тр вул. Милославська — ст. м. Лісова
- 43тр Кібцентр — Дарницька площа
- 47тр вул. Милославська — ст.м.Мінська
- 50кр вул. Милославська — Дарницька площа
- 50тр вул. Милославська — ст. м. Либідська
По трамвайным маршрутам тоже будут курсировать автобусы:
- 22т просп. Воскресенський — ЗЗБК
- 27т вул. Милославська — ст. м. Позняки
- 28т вул. Милославська — ст. м. Лісова
- 29т ст. м. Бориспільська — ст. м. Лісова
Также в Telegram-канале Киевпасстранса сообщается о всех возможных задержках маршрутов.
Ранее мы писали, что ночью 9 января был масштабный обстрел Киева — читай в материале, каковы последствия очередной атаки РФ.
