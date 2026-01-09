Движение метро в Киеве сегодня: на красной ветке частично ограничили движение

Из-за непогоды, а также обстрела Киева 9 января, в столице было изменено или приостановлено движение определенного транспорта. Читай, какая ситуация с транспортным сообщением в Киеве сейчас — в нашем материале.

Движение метро в Киеве сегодня: что известно

В результате обстрела Киева 9 января и сложной энергетической ситуации в Киеве, как сообщила КГГА, поезда красной ветки метро курсируют с изменениями.

Как отмечено в сообщении, движение поездов происходит между станциями Академгородок и Арсенальная, с интервалом движения 4:40–5:00 минут. В то же время, на зеленой и синей ветвях метро поезда курсируют без изменений.

Транспорт в Киеве, 9 января: что известно о задержках

Как сообщала Киевская городская государственная администрация, в результате непогоды в столице днем ​​введены дублирующие автобусные маршруты. В частности, вместо скоростного трамвая №1 и №3 будет автобусное сообщение между улицей Старовокзальной и ст. Жюля Верна.

Кроме того, будет автобусное сообщение между площадью Тараса Шевченко и Пуща-Водицей вместо трамвайных маршрутов №12 и №17.

Из-за сложных погодных условий на определенных участках фиксировались случаи падения деревьев, что может привести к временным задержкам.

По возможности в администрации призывают воздержаться от поездок на собственном автомобиле и пользоваться общественным транспортом.

Также, как сообщает Киевпасстранс, из-за обстрелов электротранспорт на левом берегу временно не курсирует. В целях обеспечения сообщения движение электротранспорта будут дублировать автобусы. По троллейбусным маршрутам будут курсировать следующие автобусы:

29Тр Дарницька площа — зал. станція Зеніт

30тр вул. Милославська — вул. Кадетський Гай

31тр вул. Милославська — ст. м. Лук’янівська

37тр вул. Милославська — ст. м. Лісова

43тр Кібцентр — Дарницька площа

47тр вул. Милославська — ст.м.Мінська

50кр вул. Милославська — Дарницька площа

50тр вул. Милославська — ст. м. Либідська

По трамвайным маршрутам тоже будут курсировать автобусы:

22т просп. Воскресенський — ЗЗБК

27т вул. Милославська — ст. м. Позняки

28т вул. Милославська — ст. м. Лісова

29т ст. м. Бориспільська — ст. м. Лісова

Также в Telegram-канале Киевпасстранса сообщается о всех возможных задержках маршрутов.

