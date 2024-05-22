Ближе к ЕС: Верховная Рада приняла законопроект о единой зоны роуминга со странами Евросоюза

Единая зона роуминга с ЕС — новая возможность, на которую теперь смогут рассчитывать украинцы после принятия соответствующего законопроекта 10265 во втором чтении Верховной Радой 22 мая.

Кроме того, о возможности присоединить Украину к совместной с 27 странами ЕС зоне роуминга заявляла ранее также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Мы позволим Украине максимально использовать ее потенциал.

Единая зона роуминга с ЕС — что известно

Сейчас за границей для украинцев действует временный бесплатный роуминг, введенный мобильными операторами после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Однако, согласно законопроекту, наши граждане в странах ЕС смогут пользоваться национальными тарифами мобильной связи без дополнительной оплаты за услуги в течение четырех месяцев.

Такие же права смогут иметь и граждане стран Евросоюза, когда будут находиться на территории Украины.

Кроме того, согласно законопроекту, Украина должна будет перейти к нормам европейского законодательства по вопросам роуминга, что необходимо для создания единой роуминговой зоны.

После принятия законопроекта о единой зоне роуминга с ЕС в Верховной Раде, его должен подписать спикер парламента и президент Украины.

В то же время, некоторые страны ЕС повторно предоставляют статус временной защиты украинцам. Читай, какие государства предоставляют убежище украинцам.

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