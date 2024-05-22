Ближе к ЕС: Верховная Рада приняла законопроект о единой зоны роуминга со странами Евросоюза

Единая зона роуминга с ЕС — новая возможность, на которую теперь смогут рассчитывать украинцы после принятия соответствующего законопроекта 10265 во втором чтении Верховной Радой 22 мая.
Кроме того, о возможности присоединить Украину к совместной с 27 странами ЕС зоне роуминга заявляла ранее также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Мы позволим Украине максимально использовать ее потенциал.
Мы позволим Украине максимально использовать ее потенциал.
Сейчас за границей для украинцев действует временный бесплатный роуминг, введенный мобильными операторами после начала полномасштабной войны в 2022 году.
Однако, согласно законопроекту, наши граждане в странах ЕС смогут пользоваться национальными тарифами мобильной связи без дополнительной оплаты за услуги в течение четырех месяцев.
Такие же права смогут иметь и граждане стран Евросоюза, когда будут находиться на территории Украины.
Кроме того, согласно законопроекту, Украина должна будет перейти к нормам европейского законодательства по вопросам роуминга, что необходимо для создания единой роуминговой зоны.
После принятия законопроекта о единой зоне роуминга с ЕС в Верховной Раде, его должен подписать спикер парламента и президент Украины.
В то же время, некоторые страны ЕС повторно предоставляют статус временной защиты украинцам. Читай, какие государства предоставляют убежище украинцам.
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