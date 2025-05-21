Без визита в ТЦК: в Украине заработает электронное направление на ВЛК

Фото Unsplash Неоднократные походы в ТЦК изрядно утомляли военных, поэтому Минобороны постепенно добавляет все больше функций в приложение Резерв+. Теперь в нем появилась возможность получить электронное направление на прохождение ВЛК. Рассказываем, что об этом известно. Электронное направление на ВЛК: как получить Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в Резерв+ можно будет получить направление на ВЛК уже с 31 января. Делаем первый шаг к цифровизации военно-врачебных комиссий, — сообщил Рустем Умеров. Новая реформа значительно сократит время, необходимое на бюрократические вопросы.Чтобы воспользоваться сервисом, придерживайся следующего алгоритма действий: Отправь запрос в Резерв+. Дождись подтверждения запроса от руководителя ТЦК. Вскоре тебе придет уведомление с номером регистрации направления, адресом медучреждения и подписью руководителя ТЦК. Читать по теме Электронный кабинет призывника Резерв+: обязательно ли в нем регистрироваться, когда и как это сделать Все, что известно про электронный кабинет призывника Резерв+ и порядок регистрации в нем — читай в нашем материале. Раньше заместительница министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала изданию NV, что Минобороны работает над внедрением направления на прохождение военно-врачебной комиссии, которое можно будет получить через приложение Резерв+. При этом получить его можно будет только по собственному желанию. Тогда направление будет сгенерировано автоматически. Поэтому ТЦК не сможет самостоятельно направлять военнообязанным направление на ВВК. Мы хотим, чтобы ТЦК и СП и военно-врачебная комиссия были для военнообязанных максимально удобными, а большинство процессов были цифровыми. Как пройти ВЛК по электронному направлению В Минобороны сообщили, что с 31 января 2025 появилась возможность самостоятельного генерирования направления на ВЛК. После генерирования, тебе придет уведомление в течение суток со всей необходимой информацией. В уведомлении будут указаны следующие данные: номер и дата регистрации направления; адрес заведения здравоохранения для прохождения ВЛК; данные руководителя ТЦК, подписавшего направление. Этого оповещения и имеющейся в нем информации достаточно для планирования осмотра. После того, как ты пройдешь осмотр, члены комиссии отправят данные в ТЦК. После этого информация попадет в реестр Оберіг. Обновленный военно-учетный документ появится в приложении, так что лишний раз посещать ТЦК не нужно. Если военнообязанный не пришел на ВЛК в определенную дату, направление остается действующим в течение 30 дней. После 30 дней придется заново отправлять запрос на прохождение ВЛК. В Минобороны добавили, что повестки на прохождение ВЛК останутся бумажными, их будут отправлять по почте. Обновлять информацию и проходить ВЛК украинцы должны каждый год. Кроме того, в приложении появился электронный военно-учетный документ. Читай, как обновить данные через ЦНАП, ТЦК и Резерв+. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, мобилизация, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter