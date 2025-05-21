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Без визита в ТЦК: в Украине заработает электронное направление на ВЛК

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 21 мая 2025, 18:15
ВЛК
Фото Unsplash
Без визита в ТЦК: в Украине заработает электронное направление на ВЛК
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