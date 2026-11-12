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Европарламент принял резолюцию по депортированным украинским детям – Кондратюк

Марина Слизовская, редактор сайта 12 ноября 2026, 15:40 3 мин.
Принята новая резолюция по украинским детям - Елена Кондратюк

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