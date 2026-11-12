Европарламент принял резолюцию по депортированным украинским детям – Кондратюк

Европейский парламент сегодня, 12 ноября, проголосовал резолюцию “Украинские дети, насильно депортированные в РФ, или живущие на территориях Украины, оккупированных РФ”, которая предусматривает изменение подхода к преступлениям россиян против украинских детей.

Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк, которая находится в Европарламенте.

Новая резолюция по украинским детям

В новой резолюции идет речь не только о депортированных детях, но и о тех, кто находится под российской оккупацией — это 1,6 млн несовершеннолетних, отметила Елена Кондратюк.

В новой резолюции отмечается, что действия россиян по отношению к украинским детям соответствуют юридическому определению геноцида, поэтому государства Европейского союза должны признать их таковыми на официальном уровне.

Также Европарламент требует от РФ:

немедленного возвращения всех депортированных и принудительно перемещенных детей;

предоставить полную информацию о местонахождении, состоянии здоровья и правовом статусе каждого ребенка;

обеспечить доступ международных организаций;

упразднить незаконные усыновления, изменения гражданства и персональных данных детей;

закрыть онлайн-каталоги, по которым украинских детей предлагают для усыновления;

прекратить русификацию, военно-патриотическое воспитание, обучение детей обращению с оружием и боевыми дронами, привлечение в военные структуры РФ;

обеспечить обучение на украинском языке, включая дистанционное образование, и безопасный добровольный выезд детей вместе с семьями на подконтрольную Украине территорию.

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В резолюции также есть следующие предложения:

расширить санкции на всю систему преступлений против детей — образовательных учреждений, детских лагерей, транспортных операторов, усыновляющих организаций, молодежных структур и других участников;

введение санкций против Газпрома, Роснефти и причастных дочерних компаний, которые, по данным Йельского университета, финансировали или обеспечивали перемещение и перевоспитание детей;

усилить международную координацию санкционных списков;

применять универсальную юрисдикцию для расследования и преследования должностных лиц среднего и низшего уровней, а также усиливать сотрудничество Европола, Евроюста и украинских органов в сборе доказательств;

активизировать работу Международной коалиции по возвращению украинских детей;

поддержать цифровую базу данных для поиска пропавших детей;

ввести специальных докладчиков и посольское патронирование для постоянного внимания к судьбе пропавших и депортированных;

обязать Еврокомиссию отчитаться перед Европарламентом о выполнении договоренностей Международной коалиции;

призвать Венгрию (единственную страну ЕС, не присоединившуюся к Коалиции) присоединиться к Коалиции.

Также Европарламент приветствует решение направить дополнительные 50 млн. евро на систему защиты детей в Украине и призывает к долгосрочной помощи детям по возвращении.

Кроме того, предполагается поддержка общественных и правозащитных организаций, занимающихся поиском детей, документированием преступлений и их возвращением.

Европарламентарии подчеркивают, что права детей и ответственность за преступления против них должны быть центральными вопросами во время мирных переговоров.

Ранее мы сообщали о том, что похищение украинских детей официально признано военным преступлением.

Фото: Олена Кондратюк

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