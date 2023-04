Завтра флаг Финляндии развеется в НАТО: что известно о вступлении страны в военный блок

Североатлантический союз, более известный как НАТО — это самое сильное объединение государств, насчитывающее 30 стран-членов НАТО.

Но уже завтра, 4 апреля, НАТО принимает в свою семью еще одну страну.

В этот день в 1949 году в Вашингтоне представители 12 стран — США, Британии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Канады, Дании, Исландии, Норвегии и Португалии — подписали Североатлантический пакт о военно-политическом союзе.

— Завтра мы поздравим Финляндию как 31-го члена НАТО, что сделает Финляндию более безопасной, а наш военный союз — сильнее. Мы поднимем флаг Финляндии впервые здесь, в штаб-квартире НАТО, — сказал Столтенберг.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил изданию Helsingin Sanomat в воскресенье вечером, что членство Финляндии может формально утвердиться в Брюсселе без подачи документов в Вашингтон.

Уже сейчас сетью ходят фото флагштока, на котором завтра, вероятно, и поднимут флаг Финляндии.

Finland’s in pole position now at #NATO HQ.



Expecting a flag to be there tomorrow! pic.twitter.com/CcEgIEaK1N