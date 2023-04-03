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Завтра флаг Финляндии развеется в НАТО: что известно о вступлении страны в военный блок

Виктория Мельник, редактор сайта 03 апреля 2023, 15:18
Финляндия
Фото: Depositphotos

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