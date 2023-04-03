Завтра флаг Финляндии развеется в НАТО: что известно о вступлении страны в военный блок

Североатлантический союз, более известный как НАТО — это самое сильное объединение государств, насчитывающее 30 стран-членов НАТО.

Но уже завтра, 4 апреля, НАТО принимает в свою семью еще одну страну.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи министров иностранных дел блока, пишет Европейская правда.

В этот день в 1949 году в Вашингтоне представители 12 стран — США, Британии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Канады, Дании, Исландии, Норвегии и Португалии — подписали Североатлантический пакт о военно-политическом союзе.

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— Завтра мы поздравим Финляндию как 31-го члена НАТО, что сделает Финляндию более безопасной, а наш военный союз — сильнее. Мы поднимем флаг Финляндии впервые здесь, в штаб-квартире НАТО, — сказал Столтенберг.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил изданию Helsingin Sanomat в воскресенье вечером, что членство Финляндии может формально утвердиться в Брюсселе без подачи документов в Вашингтон.

Уже сейчас сетью ходят фото флагштока, на котором завтра, вероятно, и поднимут флаг Финляндии.

Finland’s in pole position now at #NATO HQ.



Expecting a flag to be there tomorrow! pic.twitter.com/CcEgIEaK1N — Teri Schultz (@terischultz) April 3, 2023

Вступление Финляндии в НАТО еще раз подчеркивает, что каждая страна сама в праве решать свою судьбу. Об этом также заявлял Столтенберг.

Не Москва решает, кто будет членом НАТО или нет, это решают страны-кандидаты и НАТО.

— Таким образом, сухопутную границу с РФ теперь увеличит вдвое, несмотря на то, что Россия хотела получить меньше НАТО, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Завтра в Брюссель прибудет президент Финляндии Саули Ниинисте и примет участие в официальной церемонии присоединения страны к НАТО.

Финляндия передаст на хранение правительству США в Брюсселе документ о присоединении к блоку перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО.

А какие отношения у НАТО с Украиной и когда мы сможем стать полноценными членами блока, читай в нашем другом материале.

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Главное фото: Depositphotos.