Где отдохнуть в Румынии на море: там, где Черное море ласково, а кошелек не плачет

Когда мечтается о теплом песке, морском бризе и бокале прохладного вина на закате — не обязательно лететь на край света. Румынское побережье Черного моря — это как небольшое открытие рядом: менее людное, чем Одесса, доступнее Турции, и приятно удивляет своей атмосферой.

Читай, какие цены на отдых на море в Румынии, где расположены чистые курорты — в материале.

Румыния: отдых на море

Здесь не только ласковое море, щедро прогретое еще с июня, но и стильные курорты с европейским сервисом, вкусная кухня с местными морепродуктами, и — главное — цены, которые не “кусают”. В 2025-м Румыния снова набирает популярность среди украинских путешественников, ищущих “море без суеты”.

Сезон длится с середины июня по конец августа. Цены самые высокие — июль-август.

Основные курортные зоны и их атмосфера

Mamaia — это самый популярный развлекательный курорт на побережье Черного моря в Румынии. Идеален для тех, кто любит активную ночную жизнь, клубы, концерты и тусовки. Здесь больше всего молодые, современные отели и развитая инфраструктура.

Eforie Nord и Eforie Sud — более спокойные курорты, хорошо подходят для отдыха с семьей или для людей, ищущих оздоровление. Известны своими лечебными грязями и минеральными водами, а также тишиной и приятной атмосферой.

Eforie Nord и Eforie Sud — более спокойные курорты, хорошо подходят для отдыха с семьей или для людей, ищущих оздоровление. Известны своими лечебными грязями и минеральными водами, а также тишиной и приятной атмосферой.

Neptun и Venus — уютные курорты с элементами бальнеологии. Здесь можно объединить отдых на море с оздоровительными процедурами. На пляжах тут спокойно, без суеты и толп туристов, больше природы вокруг.

Costinești и Vama Veche — выбор молодежи и всех, кто любит свободную, неформальную атмосферу. В Costineşti часто проходят музыкальные фестивали, а Vama Veche имеет дух свободы, кемпинги, костры на пляже и атмосферу творческой богемы.

Corbu, Vadu, Sulina — это настоящий рай для любителей дикой природы. Здесь нет гостиничных комплексов и шумных туристов — только чистое море, песчаные пляжи и спокойствие. Идеально для уединения, тишины и погружения в природу.

Ориентировочные цены на отдых в Румынии в 2025 году

Проживание:

Бюджетные отели: 30-60 € за ночь (двухместный номер).

Средний уровень (3-4*): 80-150 €.

Дорогие 4-5* — от 200-300 € за ночь (преимущественно в Mamaia).

Питание:

Ресторан: обед или ужин 8–15€.

Фестивальные цены (например, Costinești): пиво 3–4€, коктейли 7–8€, еда 10€ за позицию.

Пляжные услуги:

Зонты и лежаки: 2–5€ за комплект.

Водные развлечения (катамаран, скутеры): около 10-30 € в час.

Лечебные грязи, минеральные ванны: цена сеанса в spa-салонах от 20-50 €.

В общем, Румынское побережье немного дороже, чем Болгария, при этом качество сервиса может быть средним.

Чистые пляжи в Румынии

Чистые участки — в природных резерватах:

Corbu Beach, Vadu Beach — дикая красота, чистые воды, минимальная инфраструктура.

Gura Portiței — доступ только на лодке, живописный, с сохраненными условиями природы.

Sulina Beach — на границе с дельтой Дуная, дикий и малолюдный.

Tuzla и Agigea — менее известные, но чистые, со спокойствием природы.

Итак, если ищете ласковое море, спокойствие и приемлемые цены — на румынском побережье есть чем удивить. Здесь можно отдохнуть душой, щадя свой кошелек.

Еще раньше Вікна рассказывали о том, куда и почему не стоит уезжать на отдых в 2025 году.

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