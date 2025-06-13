Где отдохнуть в Румынии на море: там, где Черное море ласково, а кошелек не плачет

Фото Pixabay Когда мечтается о теплом песке, морском бризе и бокале прохладного вина на закате — не обязательно лететь на край света. Румынское побережье Черного моря — это как небольшое открытие рядом: менее людное, чем Одесса, доступнее Турции, и приятно удивляет своей атмосферой. Читай, какие цены на отдых на море в Румынии, где расположены чистые курорты — в материале. Румыния: отдых на море Здесь не только ласковое море, щедро прогретое еще с июня, но и стильные курорты с европейским сервисом, вкусная кухня с местными морепродуктами, и — главное — цены, которые не “кусают”. В 2025-м Румыния снова набирает популярность среди украинских путешественников, ищущих “море без суеты”.Сезон длится с середины июня по конец августа. Цены самые высокие — июль-август. Основные курортные зоны и их атмосфера Mamaia — это самый популярный развлекательный курорт на побережье Черного моря в Румынии. Идеален для тех, кто любит активную ночную жизнь, клубы, концерты и тусовки. Здесь больше всего молодые, современные отели и развитая инфраструктура. Eforie Nord и Eforie Sud — более спокойные курорты, хорошо подходят для отдыха с семьей или для людей, ищущих оздоровление. Известны своими лечебными грязями и минеральными водами, а также тишиной и приятной атмосферой. Eforie Nord и Eforie Sud — более спокойные курорты, хорошо подходят для отдыха с семьей или для людей, ищущих оздоровление. Известны своими лечебными грязями и минеральными водами, а также тишиной и приятной атмосферой. Neptun и Venus — уютные курорты с элементами бальнеологии. Здесь можно объединить отдых на море с оздоровительными процедурами. На пляжах тут спокойно, без суеты и толп туристов, больше природы вокруг. Costinești и Vama Veche — выбор молодежи и всех, кто любит свободную, неформальную атмосферу. В Costineşti часто проходят музыкальные фестивали, а Vama Veche имеет дух свободы, кемпинги, костры на пляже и атмосферу творческой богемы. Corbu, Vadu, Sulina — это настоящий рай для любителей дикой природы. Здесь нет гостиничных комплексов и шумных туристов — только чистое море, песчаные пляжи и спокойствие. Идеально для уединения, тишины и погружения в природу. Читать по теме Море, солнце, all inclusive: бюджетные направления для отдыха в 2025 году Бюджетные курорты все включено 2025 год: лучшие варианты. Ориентировочные цены на отдых в Румынии в 2025 году Проживание: Бюджетные отели: 30-60 € за ночь (двухместный номер). Средний уровень (3-4*): 80-150 €. Дорогие 4-5* — от 200-300 € за ночь (преимущественно в Mamaia). Питание: Ресторан: обед или ужин 8–15€. Фестивальные цены (например, Costinești): пиво 3–4€, коктейли 7–8€, еда 10€ за позицию. Пляжные услуги: Зонты и лежаки: 2–5€ за комплект. Водные развлечения (катамаран, скутеры): около 10-30 € в час. Лечебные грязи, минеральные ванны: цена сеанса в spa-салонах от 20-50 €. В общем, Румынское побережье немного дороже, чем Болгария, при этом качество сервиса может быть средним. Чистые пляжи в Румынии Чистые участки — в природных резерватах: Corbu Beach, Vadu Beach — дикая красота, чистые воды, минимальная инфраструктура. Gura Portiței — доступ только на лодке, живописный, с сохраненными условиями природы. Sulina Beach — на границе с дельтой Дуная, дикий и малолюдный. Tuzla и Agigea — менее известные, но чистые, со спокойствием природы. Итак, если ищете ласковое море, спокойствие и приемлемые цены — на румынском побережье есть чем удивить. Здесь можно отдохнуть душой, щадя свой кошелек. Еще раньше Вікна рассказывали о том, куда и почему не стоит уезжать на отдых в 2025 году. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter