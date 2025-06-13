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Где отдохнуть в Румынии на море: там, где Черное море ласково, а кошелек не плачет

Леся Манзюк, редактор сайта 13 июня 2025, 19:30
Румыния, отдых на море: цены
Фото Pixabay

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