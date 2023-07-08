Поздравляем “железного” генерала! Главнокомандующий Залужный отмечает 50-летие

Человек, олицетворяющий спокойствие и украинскую мощь — генерал Валерий Залужный — сегодня отмечает 50-летие. К поздравлениям главнокомандующего ВСУ уже успели присоединиться тысячи украинцев. Читай подробнее в нашем материале.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает 50-летие

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала поздравил Валерия Залужного:

— Нас связывают долгие годы совместной службы и крепкой дружбы. Вместе мы переживали счастливые и трудные времена. Ощущали боль утрат и радость побед. Принимали сложные решения. Впереди еще длинная и тяжелая дорога, которую должны преодолеть вместе.

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С днем рождения, Главнокомандующий! Благодарю, как лучшего друга, надежного боевого товарища и человека, олицетворяющего честность, долг, службу, страну. Знаю, величайшей честью и наградой для Вас станет победа над оккупантом.

Городской глава Киева Виталий Кличко также поздравил Залужного:

Сегодня вы, Генерал, боретесь за будущее Украины. 50 — это экватор. Впереди — самое интересное. И самое победное! Многая лета!

Боевой медик Тайра написала так:

— Присоединяюсь к поздравлениям от всего нашего гордого народа по случаю Вашего рождения! Вы являетесь примером несокрушимости, воинской чести, военного гения и человечности наивысшего сорта.

Вы вдохновляете и ведете к победе, доверие к Вам безгранично. Безгранично уважаю и желаю скорейшей победы и наконец отдохнуть хоть немного!

Командующий Сил обороны Украины Сергей Наев опубликовал общее фото и отметил, символично, что 50-летний юбилей верного сына украинского народа совпадает с 500 днем нашей освободительной войны.

А оркестр 93-й бригады Холодный Яр решил поздравить Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, исполнив песню Батько наш Залужний.

Валерий Залужный: биография

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в Новограде-Волынском, который теперь называется Звягель, в Житомирской области. Он с детства мечтал стать военным.

Учился на “отлично”, получил образование в Новоград-Волынском машиностроительном техникуме, затем в Одесском институте сухопутных войск, а позже — в Национальном университете обороны Украины и Острожской академии.

Он прошел все ступени военной службы — от командира взвода до командира батальона. После успешной службы в механизированных бригадах получил звание генерал-майора.

Валерий Залужный награжден переходящим мечом королевы Великобритании как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня университета обороны им. Ивана Черняховского.

В 2021 году стал Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. В мае 2022 года Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

Ранее мы рассказывали об интервью Залужного о темпе контрнаступления, ядерной угрозе и F-16.

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