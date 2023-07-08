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Поздравляем “железного” генерала! Главнокомандующий Залужный отмечает 50-летие

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 июля 2023, 12:30
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує 50-річчя
Фото: Сайт президента Украины

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