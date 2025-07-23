Сирский откровенно: о дефиците вооружения, курской операции и потерях России

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сирский, в интервью The Washington Post заявил о критической ситуации, в которой оказались ВСУ из-за острого дефицита вооружения.

Он также отметил значительные вызовы, связанные с мобилизацией, и рассказал об успехах Курской операции.

Почему это важно?

Сирский объясняет, что Украина остро нуждается в такой поддержке, ведь Россия этим летом усилила атаки, каждую ночь обстреливая украинские города ракетами и дронами.

Кроме того, на фронте ВСУ сталкиваются с численным превосходством врага и трудностями с мобилизацией новых бойцов.

Ситуация обострилась настолько, что даже Дональд Трамп, ранее критиковавший помощь Украине, одобрил новый план: теперь европейские страны смогут покупать американское оружие для Украины.

Генерал Сирский подчеркивает: новые поставки систем ПВО (Patriot, перехватчики дронов) помогут отражать атаки.

А ракеты средней и большей дальности (ATACMS, немецкие Taurus) если их позволят использовать без ограничений дадут возможность бить по инфраструктуре, производящей российские ракеты и дроны.

Это значительно замедлит врага.

Они бьют практически по всему — аэродромам, городам, инфраструктуре. Поэтому, конечно, нам нужны баллистические ракеты, чтобы мы могли дать врагу достойный отпор, — говорит Сирский о россиянах.

Он надеется, что позиция Трампа упростит этот процесс.

Вызовы для Главнокомандующего

Трамп в разговоре с Зеленским 4 июля спрашивал, может ли Украина бить по Москве или Санкт-Петербургу, хотя потом и призывал этого не делать.

Однако это обсуждение уже намекнуло на возможность отмены ограничений, на которые Киев давно указывал.

Кроме недостатка ПВО и ракет, украинским войскам на передовой не хватает 155-мм артиллерийских снарядов и бронетехники.

У нас очень мотивированные и смелые солдаты, которые могут наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты, — отметил Сирский.

Генерал Сирский возглавил ВСУ в феврале 2024 года. Он известен успешным планированием Харьковского контрнаступления в 2022 году, но также сталкивался с критикой за решение удерживать Бахмут в 2023 году.

Его назначение пришлось на период, когда российские силы были готовы к значительным прорывам. Благодаря ВСУ и разрешению США на удары ATACMS по приграничным районам, наступление РФ на Харьковщину удалось сдержать.

Сирский подчеркнул, что публичные усилия были направлены на объяснение необходимости применения дальнобойного оружия по территории РФ.

Курская операция и мобилизация

Сирский рассказал, что прошлое лето было очень тяжелым.

Россия планировала интенсивные наступления, в частности на Сумщину, и наращивала производство дронов.

Чтобы отвлечь внимание врага, он с небольшой группой командующих разработал план вторжения в Курскую область РФ.

Этот рискованный шаг позволил украинским силам захватить около 500 квадратных миль российской территории.

Эта операция подняла боевой дух, но критики считают, что она также сделала некоторые участки фронта уязвимыми.

Почти через год российский контрнаступление вытеснил Украину почти из всех ранее контролируемых частей Курской области. Враг также давит на Донецкую область и впервые пытается прорваться на Днепропетровщину.

Сирский заявляет, что Курская операция была необходима. По его словам, около трети управляемых авиабомб России было использовано в Курской области, а не в Украине.

Там же впервые появились российские волоконно-оптические дроны и, вероятно, северокорейские войска (около 20 000), которые пока не участвовали в боях в Украине.

Операция привела к гибели или ранению как минимум 80 000 российских военных, украинские потери были значительно меньше.

Что касается мобилизации, Сирский признает, что это очень чувствительная информация, и Россия активно противодействует этим усилиям. Эксперименты с мобилизацией молодежи (18-24 года) на годичные контракты показали, что основной мотивацией для них являются деньги.

На свой 60-й день рождения на этой неделе Сирский достигает пенсионного возраста, но смеется над идеей отставки.

Он говорит, что может сделать 100 отжиманий и чувствует личную ответственность за защиту Украины.

Ранее мы сообщали, что Силы обороны Украины приостановили продвижение РФ на Сумщине. Подробности операции и комментарии от командующего Сырского читай в нашем материале.

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