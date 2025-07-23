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Сирский откровенно: о дефиците вооружения, курской операции и потерях России

Мария Дзюба, редактор сайта 23 июля 2025, 20:33
Сирский откровенно: о дефиците вооружения, курской операции и потерях России
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