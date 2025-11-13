Глобальный порядок рушится: 10 трендов, которые повлияют на мир в 2026 году по версии The Economist

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало самым мощным фактором, определявшим глобальные процессы в 2025 году, и это влияние не уменьшится в 2026-м.

Его стиль — конфронтационный, импульсивный и транзакционный — нарушает нормы, разрушает старые модели и создает новые правила, к которым теперь вынужденно адаптируются страны по всему миру.

Об этом пишет The Economist.

Америке — 250 лет, а раскол только углубляется

В США приближается символическая дата — 250 лет независимости. Вместо объединения страна входит в год жесткого политического противостояния.

Республиканцы и демократы описывают Америку как два разных мира, борясь за голоса на промежуточных выборах.

Аналитики The Economist прогнозируют: даже если демократы получат Палату представителей, Трамп продолжит управлять страной через указы, тарифы и политическое давление.

Геополитика без правил: новый мировой порядок так и не появился

Издание отмечает, что эксперты США спорят, живёт ли мир в новой холодной войне между США и Китаем, или движется к разделению на американскую, российскую и китайскую зоны влияния.

Но реальность оказывается иной. Трамп действует не по доктринам, а по инстинктам: сотрудничество там, где выгодно, конфликт там, где нужно. Старый мировой порядок продолжает размываться, а новые соглашения формируются ситуативно — в сфере обороны, торговли и климата.

Война и мир одновременно: 2026 станет годом обострений

На Ближнем Востоке может состояться хрупкий мир, но в других регионах горизонт выглядит взрывоопасным.

По прогнозам аналитиков, в 2026 году в Украине будет продолжаться война. Россия и Китай будут усиливать провокации серой зоны — от Северной Европы до Южно-Китайского моря.

Напряженность растет также в киберпространстве, Арктике и даже на орбите.

Европа перед большим испытанием

Для Европейского Союза 2026 год станет тестом на выносливость. ЕС должен одновременно увеличивать оборонные расходы, стимулировать экономический рост, бороться с дефицитом и сдерживать усиление крайне правых сил.

При этом Европа стремится оставаться лидером в зелёной энергетике и свободной торговле — но совместить все эти цели полностью не получится.

Китай получает новое окно возможностей

Несмотря на экономические проблемы, Китай быстро усиливает влияние на глобальном Юге.

В период, когда Америка сосредоточена на внутренних приоритетах, Пекин выстраивает новые торговые и политические союзы и позиционирует себя как более предсказуемого партнёра. С США Китай предпочитает не конфликтовать — только выгодно торговать.

Мировая экономика входит в зону риска

Тарифная политика Трампа продолжает сдерживать глобальный рост, подталкивая мир к возможной финансовой турбулентности.

Аналитики предупреждают о риске кризиса на рынке облигаций. Дополнительным источником нестабильности может стать замена главы Федеральной резервной системы: политизация ФРС способна создать шок для рынков.

Искусственный интеллект растет, но страхи растут еще быстрее

Инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта продолжают бить рекорды. Однако под ними может скрываться экономический пузырь.

Даже если рынок переоценен, технология останется определяющей. Тем временем в обществе усиливаются страхи о возможном вытеснении работников, особенно молодых специалистов.

Климатические вызовы и новая энергетическая реальность

Мир не успевает за целями Парижского соглашения, а Трамп открыто выступает против зеленой политики.

Однако глобальные выбросы, вероятно, уже достигли пика, а чистые технологии стремительно развиваются — особенно в странах глобального Юга. В 2026 году аналитики советуют внимательно следить за геотермальной энергетикой — она может стать прорывом.

Ozempic в таблетках: новая революция в похудении

На рынке появятся более дешевые и доступные препараты GLP-1 в таблетированной форме.

Это не только изменит подход к похудению, но и обострит дискуссии об этичности препаратов, повышающих продуктивность. В играх Ozempic сможет участвовать любой.

