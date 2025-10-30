График отключения света в Одессе и области: актуальные группы на 30 октября 2025

Россия снова массированно атаковала энергетику Украины. По всей стране продолжаются плановые и экстренные отключения света.

В связи с последними ударами врага по критической инфраструктуре Одесская область по распоряжению «Укренерго» переходит на стабилизационные графики отключений.

Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры.

Рассказываем о графике отключения света в Одесской области.

График отключения света — Одесса и Одесская область сегодня

Компания ДТЭК опубликовала обновлённый стабилизационный график почасовых отключений.

Расписание отключений электроэнергии может изменяться в течение дня в зависимости от распоряжений оператора Укренерго и общей ситуации в энергетической системе страны.

График обновляется в течение получаса после соответствующей команды от НЭК Укренерго.

Компания надеется, что клиенты отнесутся к временным отсутствиям электроэнергии с пониманием и терпением.

Узнать информацию об актуальном графике отключений электричества в Одессе и Одесской области можно также:

на сайте Одесские электросети — здесь также проверяют отключение света по адресу;

в чат-боте у Viber;

в чат-боте в Telegram.

