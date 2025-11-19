График отключения света во Львове и области 19 ноября: расписание для каждой очереди

19 ноября по всей Украине работают отключения света. Причина — перегрузки энергосистемы Украины и повреждения в результате российских обстрелов. Графики могут быть длиннее и больше в связи с враждебной атакой на энергетические объекты.
Поэтому показываем график отключения света в городе Львов и области.
График отключения света — Львов и Львовская область сегодня
Львовоблэнерго предоставил обновленные графики почасовых отключений:
Очередь 1.1.
- с 11:00 до 14:30;
- с 18:00 до 21:00.
Очередь 1.2
- с 09:00 до 11:00;
- с 14:30 до 21:00.
Очередь 2.1
- с 09:00 до 11:00.
- с 14:30 до 21:00.
Очередь 2.2
- с 09:00 до 11:00;
- с 15:00 до 21:00.
Очередь 3.1
- с 09:00 до 11:00;
- с 15:30 до 21:00.
Очередь 3.2
- с 11:00 до 14:30;
- с 18:00 до 21:30.
Очередь 4.1
- с 11:00 до 18:00.
Очередь 4.2
- с 09:00 до 11:00;
- с 21:00 до 24:00.
Очередь 5.1
- с 11:00 до 15:30;
- с 21:30 до 24:00.
Очередь 5.2
- с 11:00 до 14:30;
- с 21:00 до 24:00.
Очередь 6.1
- с 14:30 до 18:00;
- с 21:00 до 24:00.
Очередь 6.2
- с 13:00 до 18:00.
Узнать свою группу и график отключений можно на следующих ресурсах:
- сайт Львовоблэнерго, раздел Почему нет света;
- чат-бот в Viber (для бытовых потребителей);
- чат-бот в Telegram (для бытовых потребителей);
- чат-бот в Viber (для юридических потребителей);
- чат-бот в Telegram (для юридических потребителей).
Ранее мы также рассказывали, как узнать группу отключения света в разных регионах Украины.
