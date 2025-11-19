График отключения света во Львове и области 19 ноября: расписание для каждой очереди

19 ноября по всей Украине работают отключения света. Причина — перегрузки энергосистемы Украины и повреждения в результате российских обстрелов. Графики могут быть длиннее и больше в связи с враждебной атакой на энергетические объекты.

Поэтому показываем график отключения света в городе Львов и области.

График отключения света — Львов и Львовская область сегодня

Львовоблэнерго предоставил обновленные графики почасовых отключений:

Очередь 1.1.

с 11:00 до 14:30;

с 18:00 до 21:00.

Очередь 1.2

с 09:00 до 11:00;

с 14:30 до 21:00.

Очередь 2.1

с 09:00 до 11:00.

с 14:30 до 21:00.

Очередь 2.2

с 09:00 до 11:00;

с 15:00 до 21:00.

Очередь 3.1

с 09:00 до 11:00;

с 15:30 до 21:00.

Очередь 3.2

с 11:00 до 14:30;

с 18:00 до 21:30.

Очередь 4.1

с 11:00 до 18:00.

Очередь 4.2

с 09:00 до 11:00;

с 21:00 до 24:00.

Очередь 5.1

с 11:00 до 15:30;

с 21:30 до 24:00.

Очередь 5.2

с 11:00 до 14:30;

с 21:00 до 24:00.

Очередь 6.1

с 14:30 до 18:00;

с 21:00 до 24:00.

Очередь 6.2

с 13:00 до 18:00.

Узнать свою группу и график отключений можно на следующих ресурсах:

сайт Львовоблэнерго, раздел Почему нет света;

чат-бот в Viber (для бытовых потребителей);

чат-бот в Telegram (для бытовых потребителей);

чат-бот в Viber (для юридических потребителей);

чат-бот в Telegram (для юридических потребителей).

Ранее мы также рассказывали, как узнать группу отключения света в разных регионах Украины.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!