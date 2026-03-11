Во время вскрытия в теле военного нашли гранату — детали инцидента в Черновцах

Сегодня, 11 марта 2026 года, процедура в одном из моргов Черновцов едва не завершилась ужасным инцидентом.

Во время проведения судебно-медицинской экспертизы тела погибшего украинского защитника, переданного российской стороной в рамках последнего этапа репатриации, медики обнаружили внутри опасный объект — неразорванную боевую гранату.

Находку нашел начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский вместе с коллегой во время стандартного протокола вскрытия, отмечает Суспільне. К тому моменту специалисты уже успели исследовать черепную и грудную полости умершего и перешли к осмотру конечностей.

Именно под кожей в районе правого бедра эксперт подметил посторонний металлический предмет. Как выяснилось впоследствии, граната залетела в тело через брюшную полость, прошла сквозь ткани, но по неизвестным причинам не сдетонировала, остановившись под кожным покровом.

Когда эксперт приступил к вскрытию тела умершего, сделал сечение черепной полости, грудной полости, дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорванную гранату.

– рассказал Виктор Бачинский.

Сразу после идентификации угрозы работа была остановлена, а весь персонал бюро экстренно эвакуирован. На место происшествия вызвали пиротехническую группу ГСЧС. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли его на специализированный полигон и провели там контролируемый подрыв.

По словам Бачинского, практика обнаружения взрывоопасных предметов в телах погибших, возвращающихся из плена или поля боя, становится все более серьезным вызовом для медицинского сообщества.

