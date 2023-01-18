Игорь Клименко стал временным министром внутренних дел: что о нем известно

Сегодня, 18 января, во время авиакатастрофы в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский. Правительство назначило Игоря Клименко — главу Национальной полиции — временно исполняющим обязанности министра внутренних дел.

Как отмечается, Клименко был назначен заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции, что, вероятно, будет означать работу на двух должностях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

— Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому привлечены необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами, — заявил он.

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Что известно об Игоре Клименко

Генерал полиции первого ранга Игорь Клименко стал главой Национальной полиции Украины 25 сентября 2019 года. Он начал свой карьерный путь в МВД в 1998 году с должности психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области.

В 1994 году Клименко окончил Харьковский военный университет, затем три года прослужил в ракетной воинской части ВСУ. После этого заочно получил квалификацию психолога в Одесском государственном университете, стал кандидатом психологических наук. В 2014 году стал магистром права, окончил Днепропетровский университет внутренних дел.

С 1998 года Игорь Клименко начал работать в МВД в должности психолога, через год стал старшим психологом управления по работе с личным составом Управления МВД Украины в Харьковской области.

В 2001 году Клименко стал сотрудником Специального миротворческого центра при МВД. В 2002 году отбыл на ротацию в специальное миротворческое подразделение МВД Украины в Косово.

С 2004 года работал главным психологом центра практической психологии Департамента по работе с персоналом МВД Украины. Четыре года спустя стал начальником центра практической психологии Департамента кадрового обеспечения МВД Украины.

По данным Нацполиции, Игорь Клименко в 2014 году участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины. В октябре 2017 стал заместителем председателя Нацполиции Сергея Князева. Тогда он уже был генералом полиции третьего ранга.

Во время телемарафона Игорь Клименко выразил соболезнования родным всех погибших во время катастрофы. Он рассказал о дальнейшей работе МВД.

На этот момент наша основная задача — продолжение той политики МВД, которую положил начало и успешно внедрял Денис Монастырский, — сказал он.

Относительно назначения заместителей министра он сказал, что говорить еще рано. Необходимо стабилизировать работу министерства, несмотря на большую трагедию в стране и системе МВД.

— Первое, что мы должны сделать, — обеспечить стабильную работу всех органов и подразделений МВД.

Ранее мы рассказывали о реакции мира на трагедию в Броварах.

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