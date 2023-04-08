Стань оператором дрона и уничтожай врага онлайн! Дія запустила игру Армия дронов для поддержки ВСУ

Дія запустила новую игру в приложении, которая называется Армия дронов. Благодаря ей каждый желающий может стать оператором дрона и виртуально уничтожать врага.

Игроки будут выполнять боевые задания, накапливать баллы и открывать доступ к новым беспилотникам.

Смысл игры — не дать россиянам пройти через украинские блокпосты на танках с награбленными стиралками и унитазами. Но играя ты можешь реально помогать нашим защитникам, воюющим не виртуально, а реально!

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Теперь просто во время игры вы можете задонатить на Армию дронов. Пока вы уничтожаете вражеские танки виртуально, благодаря вашим донатам наши военные уничтожают врага в реальном времени, — пишут разработчики Дії.

Для того чтобы поиграть в Армию дронов, нужно:

Обновить приложение Дія. Зайти в раздел Услуги. Найти в категориях игру Армия дронов. При желании сделать донат и начать игру.

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