Наш лучший показатель за все время! Опубликован рейтинг Индекс восприятия коррупции: результат Украины

В Украине продолжаются активные процессы реформации, ключевое место из которых занимает борьба с коррупцией. Для Украины преодоление этой проблемы важно, учитывая планы членства в Европейском Союзе.

Каждый год организация Transparency International создает рейтинг стран мира в Индексе восприятия коррупции.

Какое место заняла Украина и каковы общие результаты Индекса восприятия коррупции 2023 в мире — читай в материале.

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Индекс восприятия коррупции: результат Украины

Transparency International подсчитала Индекс восприятия коррупции в разных странах мира, который формируется на основе оценок предпринимателей и аналитиков по уровню коррупции в той или иной стране.

Так, Украина получила 36 баллов из 100 возможных, что равняется среднему уровню восприятия коррупции, и теперь занимает 104 место среди 180 стран.

Украина продемонстрировала рост Украины на три балла — это один из лучших результатов за прошлый год в мире.

К тому же, как отмечают в ТІ, с такими показателями наше государство стало одной из 17 стран в нынешнем СРІ, что продемонстрировали свой лучший показатель за все время.

Исполнительный директор TI Ukraine Андрей Боровик также отметил, что Украина продемонстрировала не только неплохой результат за 2023 год, но и прогрессивную динамику за последние десять лет. Также он отметил действенность антикоррупционной системы.

— Мы построили антикоррупционную экосистему с нуля и уже есть реальные приговоры за топкоррупцию, но нам все еще нужно очень много работать, чтобы догнать показатели стран ЕС.

И напоследок, если случаи давления на журналистов и представителей общественности будут и дальше продолжаться, если власти будут вмешиваться в разные сферы госуправления, а коррупционные скандалы, связанные с обороной, не будут стихать, мы можем очень быстро потерять наши достижения, — подчеркнул Андрей Боровик.

Индекс восприятия коррупции 2023: рейтинг стран

По результатам других стран, Украина оказалась рядом с Алжиром, Бразилией и Сербией, которые также получили 36 баллов в мировом рейтинге.

37 баллов получили Албания, Аргентина, Беларусь, Гамбия, Эфиопия и Замбия. А 35 баллов — Босния и Герцеговина, Доминиканская Республика, Египет, Непал, Панама, Сьерра-Леоне и Таиланд.

Среди стран-соседей Украины, результаты следующие:

Польша — 54 балла (47 место);

Словакия — 54 балла (47 место);

Румыния — 46 баллов (63 место);

Молдова — 42 балла (76 место);

Венгрия — 42 балла (76 место);

Беларусь — 37 баллов (98 место);

Россия — 26 баллов (141 место).

Лидерами рейтинга Индекса восприятия коррупции остаются Дания — 90 баллов, Финляндия — 87 баллов, Новая Зеландия — 85 баллов и Норвегия — 84 балла.

Аутсайдерами, то есть на последних местах рейтинга, оказались Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Сомали с 13, 13, 13 и 11 баллами соответственно.

Ранее НАПК запустило портал для обличителей коррупции — как это будет работать и что это за портал, мы писали в другом материале.

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