Индексация земли за 2023 год: какой коэффициент нормативной денежной оценки земель

Каждый год проводится индексация земли. Также определяют специальный коэффициент для проведения нормативно-денежной оценки земли.
Мы расскажем, какой коэффициент индексации земли определили за 2023 год.
Нормативная денежная оценка земельных участков — это один из нескольких видов оценок, основой расчета которой является рентный доход от использования земельного участка в течение определенного периода времени. Коэффициент индексации применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативно-денежной оценки земли.
Для чего осуществляют нормативную денежную оценку земельных участков:
Государственная служба по геодезии, картографии и кадастру сообщила об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год. Индекс потребительских цен за прошлый год составил 105,1%.
Соответственно значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год составляет 1,051.
Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель в разрезе лет составляет:
Индексация нормативной денежной оценки земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не производилась.
Индексация нормативной денежной оценки земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не производилась.
В ведомстве акцентируют, что выписки, которые были сформированы автоматически программным обеспечением Госземкадастра в период с 1 января по 15 января 2024 года, не содержат коэффициентов индексации за 2023 год, поэтому значение нормативной денежной оценки земельных участков, указанное в этих выписках, требует перерасчета с применением коэффициента индексации за 2023 год
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