Индексация земли за 2023 год: какой коэффициент нормативной денежной оценки земель

Каждый год проводится индексация земли. Также определяют специальный коэффициент для проведения нормативно-денежной оценки земли.

Мы расскажем, какой коэффициент индексации земли определили за 2023 год.

Что такое индексация земли

Нормативная денежная оценка земельных участков — это один из нескольких видов оценок, основой расчета которой является рентный доход от использования земельного участка в течение определенного периода времени. Коэффициент индексации применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативно-денежной оценки земли.

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Для чего осуществляют нормативную денежную оценку земельных участков:

определение размера земельного налога;

государственной пошлины для обмена;

наследства и дарственной земельных участков;

арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности;

потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства;

стоимости земельных участков площадью более 50 га для размещения открытых спортивных и физкультурно оздоровительных сооружений;

при разработке характеристик и устройств экономического стимулирования оптимального использования и охраны земель.

Индексация земли за 2023 год

Государственная служба по геодезии, картографии и кадастру сообщила об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год. Индекс потребительских цен за прошлый год составил 105,1%.

Соответственно значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год составляет 1,051.

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Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель в разрезе лет составляет:

1996 год — 1,703;

1997 год — 1,059;

1998 год — 1,006;

1999 год — 1,127;

2000 год — 1,182;

2001 год — 1,02;

2005 год — 1,035;

2007 год — 1,028;

2008 год — 1,152;

2009 год — 1,059;

2010 год — 1,0;

2011 год — 1,0;

2012 год — 1,0;

2013 год — 1,0;

2014 год — 1,249;

2015 год — 1,433 (кроме сельскохозяйственных угодий) и 1,2 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги);

2016 год — 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,06 (для земель несельскохозяйственного назначения);

2017 год — 1,0;

2018 год — 1,0;

2019 год — 1,0;

2020 год — 1,0;

2021 год — 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,1 (для земель несельскохозяйственного назначения);

2022 год — 1,0 (для сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и перелоги) и 1,15 (для земель и земельных участков (кроме сельскохозяйственных угодий).

Индексация нормативной денежной оценки земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не производилась.

В ведомстве акцентируют, что выписки, которые были сформированы автоматически программным обеспечением Госземкадастра в период с 1 января по 15 января 2024 года, не содержат коэффициентов индексации за 2023 год, поэтому значение нормативной денежной оценки земельных участков, указанное в этих выписках, требует перерасчета с применением коэффициента индексации за 2023 год

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