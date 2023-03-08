Получить судебное решение в Дії — просто! Пошаговая инструкция

Если раньше для получения судебного решения нужно было ехать в суд, выстоять там очередь и собрать кучу документов, то теперь сделать это можно онлайн в приложении Дія.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram. Читай, как получить судебное решение через сервис Дія.

Как получить судебное решение в Дії

Чтобы получить судебное решение в Дії, нужно:

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Обновить сервис Дія до последней версии. Войти в приложение и выбрать категорию Услуги. В строке Судебные решения открыть документ и загрузить его на смартфон.

Электронное судебное решение имеет квалифицированную подпись судьи и обладает такой же юридической силой, как и бумажный аналог.

Как можно использовать такой документ? Например, для подтверждения развода с партнером или забирания своего водительского удостоверения после изъятия.

Электронные судебные решения — часть глобальной цифровизации судебной системы Украины. Ранее команда Минцифры уже запустила в Дії уведомление о судебных делах.

Работаем над дальнейшими услугами, — анонсировал Федоров.

В Украине уже не нужно обивать пороги официальных государственных учреждений для получения многих услуг. Ведь это все можно сделать онлайн! Читай, как изменить место регистрации в Дії.

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