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Теоретический экзамен для водительского удостоверения без обучения в автошколе: как работает нововведение МВД

Богдана Макалюк, журналист сайта 16 мая 2024, 10:45
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Фото: Pexels

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