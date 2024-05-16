Теоретический экзамен для водительского удостоверения без обучения в автошколе: как работает нововведение МВД

Чтобы получить водительское удостоверение, нужно изучить теорию и овладеть вождением на практике. Сначала будущие водители изучают теорию и сдают экзамен, затем учатся ездить и сдают экзамен по вождению.

Ранее теоретический экзамен для получения водительского удостоверения сдавали после обучения в автошколе. Но теперь Кабинет Министров Украины утвердил порядок, согласно которому украинцы могут сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Теоретический экзамен без обучения в автошколе: что известно

По словам Клименко, у будущих водителей будет выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией.

Сейчас также смотрят

— Такие изменения произошли в рамках реформы сервисных центров МВД, которые начали мы летом 2023 года. Чтобы сдать теоретический экзамен, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. А со временем такая услуга будет доступна и через ЦНАП, — объяснил министр.

Он добавил, что эти нововведения касаются и проекта Автошколы для людей с инвалидностью, который реализуется, в частности, для наших раненых бойцов. Самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным.

Как сдать теоретический экзамен для водительского удостоверения

Прежде всего, будущему водителю нужно сделать медицинскую справку, в которой будет указано, что человек может управлять авто. Затем нужно взять талон на сдачу теоретического экзамена, это можно сделать онлайн или офлайн. Прийти в сервисный центр на указанное время.

Можно прийти немного раньше, чтобы оплатить квитанцию за сдачу экзамена. Когда на мониторе появится твой номер талона, нужно с документами (паспорт и выписка о месте регистрации, если у тебя ID-карта) подойти к указанному окошку. Не забудь про ручку. Потом ждать, когда тебя позовут в кабинет, где будет проходить экзамен.

Теоретический экзамен длится 20 минут, допускается только две ошибки.

Сейчас изменились правила, чтобы получить водительское удостоверение. Ранее мы рассказывали, как получить водительское удостоверение в Украине 2023.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.