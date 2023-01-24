Новые кадровые решения: в Офисе президента уволили Кирилла Тимошенко — кого еще

Во время войны, чтобы добиться скорейшей победы, страна нуждается в слаженной работе во всех сферах: от обычных граждан до представителей власти. Учитывая это, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд кадровых решений.

— Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — касательно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе, — сказал он в традиционном вечернем обращении 23 января.

Увольнение Кирилла Тимошенко

Несколько дней в сети ходили слухи, что планируется увольнение заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко.

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Сегодня, 24 января, Тимошенко опубликовал заявление на увольнение с должности.

— Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту.

Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы настоящие воины света! — написал он в Telegram.

Владимир Зеленский подписал заявление на увольнение Кирилла Тимошенко.

Увольнение Павла Халимона

Глава фракция Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в течение нескольких дней будет уволен заместитель руководителя парламентской фракции Слуга народа Павел Халимон.

Депутат в разгар полномасштабной войны России против Украины приобрел роскошное имение стоимостью миллионы гривен, оформив его на другое лицо. На это отреагировали в Слуге народа.

— Если ты народный депутат и есть пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твой долг.

Поэтому, конечно, моральная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат.

За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции.

Что касается других форм ответственности, мы призываем правоохранительные органы начать расследование и дать юридическую оценку этим событиям. Если был нарушен закон — значит, за это нужно понести наказание, — подчеркнул Арахамия.

Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку

Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

— Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики. Демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла, — отмечается на сайте министерства.

Министр обороны Алексей Резников поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова относительно его увольнения с должности заместителя.

Увольнение заместителя генпрокурора Алексея Симоненко

— Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко, — сообщили в Офисе генпрокурора.

Сейчас Европа объединилась и лишилась страха перед Россией. В своем интервью Михаил Подоляк рассказал, почему страны начали активно передавать оружие Украине.

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