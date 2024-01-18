Ждать долго: когда заработает синяя ветка метро и изменилось ли что-то за месяц работ

Закрытие станций на синей ветке метро существенно повлияло на комфорт киевлян. Добираться на работу стало сложнее, а пробок стало больше. Когда синяя ветка метро будет полностью открыта и изменилось ли что-то за месяц — рассказал директор Киевского метрополитена.

Когда откроют синюю ветку метро в Киеве — что известно

Издание LB.ua расспросило директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского о сроках открытия станций на синей ветке и изменилось ли что-то за это время. Он рассказал, что проблемы с синей веткой начались в 2011 году. А именно нарушения с укреплением грунтов.

За все время закрытия (около полутора месяца) ученые пока на этапе изыскательских работ — геологии и геодезии. Они пытаются выяснить, почему такое количество трещин появилось внезапно.

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После того как раскроют котлован и мы сможем добраться до тоннеля с поверхности, увидим, есть ли там гидроизоляция, есть ли химзакрепление грунтов и т.д., — говорит Брагинский.

Пока сроки ремонта не изменились — планируют уложиться за полгода с момента закрытия, то есть до мая 2024 года.

Там очень сложный участок — очень много сетей, которые нужно устранить. Более 120 кабелей Киевпасстранса, Киевсвета, водоканала, ДТЭК, Укртелекома нужно перенести в другие места и только после этого работать.

Следствие еще не определило виновных в ситуации. Документы переданы в профильный научный институт, который проводит экспертизу.

Брагинский отметил, что на сегодня в ремонте не нуждаются все тоннели метрополитена, а в опасном состоянии только один перегонный участок, который закрыли.

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