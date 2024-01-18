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Ждать долго: когда заработает синяя ветка метро и изменилось ли что-то за месяц работ

Анастасия Грубрина, журналист сайта 18 января 2024, 18:00
Когда синяя ветка метро будет полностью открыта – что известно
Фото: Unsplash

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