Успел или нет? Когда подавать документы на поступление в вузы в 2024 году — сроки

Для многих выпускников школ начало нового учебного года означает начало нового этапа в жизни — поступление в вуз. Этот период связан с волнениями, надеждами и большими надеждами на будущее.

В 2024 году подача документов в высшие учреждения образования начнется 19 июля и продлится до 31 июля. Что касается творческих конкурсов, то вступительная кампания начнется несколько раньше.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко на брифинге.

Когда подавать документы на поступление 2024

Витренко подчеркнул, что, как и в прошлом году, электронный кабинет будет основным инструментом для поступления в вузы.

В период с 14 мая по 25 июня продолжается сдача национального мультипредметного теста (НМТ). Далее до 2 июля в электронном кабинете поступающего можно будет создать информационную карточку с рейтинговыми баллами за тест — от 100 до 200 баллов.

Прием заявлений и документов начнется 19 июля и продлится до 18:00 31 июля. Для творческих специальностей, где нужно пройти творческий конкурс, подача документов на бюджетную форму обучения начнется с 3 июля до 18:00 10 июля, а на контракт — с 3 июля до 18:00 25 июля.

Не позднее 5 августа будут обнародованы рейтинговые списки абитуриентов. Те, кто получил бюджетное место, должны подать оригиналы документов до 18:00 8 августа.

Зачисление абитуриентов на бюджетную форму обучения состоится 10 августа, на контракт — до 31 октября 2024 года. Работа электронных кабинетов также завершится 31 октября, что будет означать завершение вступительной кампании 2024 года.

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