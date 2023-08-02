Компенсация за потерянное из-за войны жилье — как подать заявку и что необходимо доказать

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию суверенной Украины из-за войны у более 2,5 млн человек повреждено или полностью уничтожено жилье.

Об этом в конце апреля говорила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Каждый день это число растет, потому что российские войска беспощадно обстреливают жилые районы тыловых городов Украины.

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Теперь стартовала подача заявок на компенсацию за уничтоженное жилье через Дію. Как это сделать — рассказываем дальше.

Компенсация за уничтоженное жилье

1 августа стартовала программа компенсаций за уничтоженное в результате российско-украинской войны жилье. Подать такое заявление на компенсацию могут владельцы жилья, чтобы получить средства на приобретение новой квартиры или дома.

Сделать это можно через приложение Дія.

Кто может получить компенсацию за уничтоженное жилье

Ты можешь подать заявку на возмещение за разрушенное жилье, если оно:

разрушено из-за боевых действий после 24 февраля; не подлежит восстановлению; расположено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Как подать заявление о возмещении жилья через Дію?

Сначала следует подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе. После этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой єВідновлення в приложении Дія.

Для подачи заявления требуется:

выбрать льготную категорию, если есть;

предоставить контактные данные;

заказать справку о несудимости в Дії.

Заявления будет рассматривать специальная комиссия, которая также будет осматривать такое жилье и решать, давать ли компенсацию.

Компенсация предоставляется в виде электронного жилищного сертификата. Его можно использовать при покупке недвижимости на первичном или вторичном рынках, или вложить в инвестиции в будущую недвижимость.

Подробнее о том, кто именно может получить компенсацию за потерянное из-за войны жилье, мы писали в нашем другом материале.

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