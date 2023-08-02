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Компенсация за потерянное из-за войны жилье — как подать заявку и что необходимо доказать

Виктория Мельник, редактор сайта 02 августа 2023, 13:00
Компенсация за жилье
Фото: Pexels

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