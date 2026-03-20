Фейковые выплаты за отключение света: как злоумышленники похищают данные банковских карт

В социальных сетях зафиксирована масштабная активизация мошеннических схем, основанных на предложениях получить денежную помощь от имени национальной энергетической компании Укрэнерго.

Злоумышленники распространяют сообщения о якобы выплате компенсаций за длительные периоды вынужденных ограничений электроснабжения, манипулируя названиями авторитетных учреждений, таких как Сбербанк, ООН или Международный Комитет Красного Креста.

Укрэнерго предупреждает о новой волне мошенничества с денежными компенсациями

НЭК Укрэнерго выступила с официальным опровержением, подчеркнув, что компания является оператором системы передачи и не осуществляет снабжение электроэнергией непосредственно бытовым потребителям.

Соответственно, у предприятия нет никаких правовых оснований или механизмов для выплаты компенсаций населению, а все подобные объявления являются циничной манипуляцией на чувствительной теме энергетической безопасности.

Цель этих сообщений состоит исключительно в похищении персональных и банковских данных украинцев. Мошенники используют классическую схему фишинга: предлагают перейти по ссылке на поддельный сайт, визуально стилизованный под страницы государственных банков или международных организаций.

Для “успешного зачисления средств” от пользователей требуют ввести конфиденциальную информацию — полный номер банковской карты, срок ее действия и секретный CVV-код. Как только эти данные попадают в руки злоумышленников, они получают полный доступ к счетам и оперативно списывают средства.

В случае, если ты все же случайно предоставил данные своей карты на подозрительном сайте, необходимо немедленно заблокировать ее через мобильное приложение банка или позвонив на горячую линию финансового учреждения.

Раньше мы писали, почему вернулись графики отключений света – читай в материале, какие причины назвали в ДТЭК.

