Наказать, а не потакать: Лубинец и Найем взяли под контроль резонансное дело о сексуальном насилии

Дело о сексуальном насилии на Закарпатье не смогло оставить равнодушным ни рядовых украинцев, ни чиновников, ни юристов. В частности, вопросом правомерности решения суда заинтересовались омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец и адвокат и военнослужащий Маси Найем.

Реакция Офиса омбудсмена по правам человека

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что берет под личный контроль резонансное дело о совершении сексуального насилия над несовершеннолетней девушкой в Закарпатье.

Дело находится на моем контроле. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство. Права несовершеннолетней девушки должны быть восстановлены!

По словам омбудсмена, представитель Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека уже посетил село Верхние Ворота, где трое подростков совершили сексуальное насилие над 14-летней односельчанкой. Он пообщался с отцом и бабушкой девочки, которые дали согласие на то, чтобы принять меры по восстановлению прав ребенка.

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Выяснилось, что права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены, ведь он проходил без адвоката. Интересы потерпевшей в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета.

Эта же служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики.

Также представитель Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека высказал позицию омбудсмена и его команды по восстановлению прав ребенка, возможности привлечь представителей правозащитных организаций и адвокатов, чтобы оказать квалифицированную помощь девочке, в том числе психологическую.

К тому же, телеведущая Маша Ефросинина, которая одной из первых заявила о несправедливости решения суда, нашла для девушки одного из лучших психологов Украины, что поможет ей.

Кроме того, Дмитрий Лубинец заявил, что офис омбудсмена по правам человека проанализирует действия судьи и прокуратуры. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия, Генпрокурора и Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Проверить решили и деятельность местной службы по защите детей, работник которой представлял интересы девочки в суде.

Как оказалось, мать одного из парней также является работницей той службы соцзащиты детей. Поэтому есть сомнения в “беспристрастности” и профессиональности представления интересов девочки.

Существуют сомнения у омбудсмена и по поводу профессиональности действий областного руководства, поскольку событие произошло еще летом 2021 года. Однако суд вынес приговор по делу только сейчас.

Реакция местных властей и журналистов

Приговором судьи возмутился и председатель Закарпатской ОВА Виктор Никита, который отметил, что поручил соцслужбам изучить все обстоятельства, действия или возможное бездействие ответственных должностных лиц территориального сообщества и учебного заведения.

Вернуть время назад невозможно, но такие случаи недопустимы в нашем обществе и предотвращение совершения таких преступлений несовершеннолетними является задачей всей вертикали исполнительной власти и местного самоуправления.

Чиновник призвал родителей не замалчивать такие случаи и обращаться за помощью к правоохранителям, в областные и районные администрации.

Закарпатский журналист Виталий Глагола, в свою очередь, сообщил, что тоже успел пообщаться с родными девочки. Они готовы бороться до конца и подавать апелляцию на решение суда.

Также журналист добавил, что адвокат и военнослужащий Маси Найем готов собрать группу адвокатов для защиты девушки и подготовки апелляции.

Семья готова бороться дальше. А пройти этот путь им помогут лучшие юристы. Над этим уже работаем. Одно могу сказать: это будут самые лучшие адвокаты. Семье это ничего не будет стоить.

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