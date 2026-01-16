Мачадо передала Трампу свою Нобелевскую премию мира: искренность или политический трюк

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо передала свою Нобелевскую медаль мира Дональду Трампу, президенту США — детали и мотивы этого политического жеста в материале.

Трамп получил Нобелевскую медаль мира

15 января 2026 года Мачадо встретилась с Дональдом Трампом в Белом доме и вручила ему свою медаль Нобелевской премии мира 2025 года в знак благодарности и взаимного уважения.

Белый дом опубликовал фото, на котором Трамп держит большую рамку с медалью и надписью: “за выдающееся лидерство в продвижении мира через силу” и “защиту свободы и благосостояния”.

Трамп еще до вручения Нобелевской премии неоднократно говорил, что заслуживает её, и возмущался, когда его проигнорировали. В своих выступлениях он часто упоминал своего предшественника Барака Обаму, который её получил, и сравнивал себя с ним.

Однако хотя Мачадо и сделала Трампа владельцем золотой медали лауреата, сама премия юридически осталась за ней — Норвежский Нобелевский институт четко заявил, что её нельзя передавать или делить.

Хотя существовал и другой исторический прецедент, который теперь упоминают в связи с поступком Марии Корины Мачадо.

Норвежский писатель Кнут Гамсун, лауреат Нобелевской премии по литературе 1920 года, в 1943 году подарил свою Нобелевскую медаль имперскому министру пропаганды Йозефу Геббельсу — одному из лидеров нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Гамсун симпатизировал нацистскому движению, приветствовал оккупацию Норвегии и пытался получить аудиенцию у Адольфа Гитлера.

Во время вручения медали Трамп впервые встретился с Мачадо лично и пригласил её на обед, который длился чуть больше часа, после чего Мачадо провела переговоры более чем с десятком сенаторов от обеих партий.

Со стороны Мачадо это была попытка повлиять на президента и сенаторов после того, как он отверг идею видеть её во главе Венесуэлы вместо свергнутого Николаса Мадуро.

Трамп не склонен поддерживать Мачадо, он считает необходимым укрепить временную президентку Венесуэлы Дельси Родригес, которая когда-то была близким соратником Мадуро.

В Вашингтоне сомневаются, что оппозиционное движение способно удержать контроль над ситуацией в стране.

