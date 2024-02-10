Путь к магистратуре: МОН утвердило график вступительных экзаменов в 2024 году

Часто стресс может возникать от неопределенности ситуации и непонимания дальнейших действий. Особенно это часто происходит во время вступительной кампании. Поэтому Министерство образования и науки Украины утвердило график экзаменов для поступления в магистратуру в 2024 году. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Согласно приказу МОН вступительные испытания будут проводиться в две сессии: основную и дополнительную. Кроме того, периодов регистрации лиц, желающих принять участие в ЕФОВ и/или ЕВИ, будет соответственно два.

Основная сессия поступления на магистратуру

Основной этап регистрации лиц, стремящихся поступить на магистратуру, продлится с 7 по 29 мая в приемных комиссиях заведений высшего образования. После этого поступающие смогут получить экзаменационные листки с данными, которые понадобятся, чтобы войти в Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру.

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До 17 июня зарегистрированные участники также получат на свои персональные страницы в Кабинете участники вступительных испытаний приглашения-пропуска с датой, временем и местом проведения тестирования.

Основная сессия вступительных экзаменов на магистратуру продлится с 24 июня по 15 июля. Результаты испытаний появятся на информационных страницах до 20 июля.

Дополнительная сессия поступления на магистратуру

На дополнительную сессию вступительных экзаменов все желающие смогут зарегистрироваться с 17 по 21 июня. Их приглашения-пропуска со всеми необходимыми данными поступят на информационные страницы до 26 июля.

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Вступительные экзамены дополнительной сессии начнутся 31 июля. Последний день проведения будет — 14 августа.

Свои результаты участники вступительных экзаменов дополнительной сессии смогут получить до 20 августа.

Только готовишься к поступлению в вузы в 2024 году? Тогда читай, чего ждать и как будет проходить вступительная кампания.

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