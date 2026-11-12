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Монета Год Козы 2027: как выглядит и из чего изготовлена

Марина Слизовская, редактор сайта 12 ноября 2026, 17:30 2 мин.
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Фото НБУ

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