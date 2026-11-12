Монета Год Козы 2027: как выглядит и из чего изготовлена

Нацбанк Украины (НБУ) выпустил новую памятную монету по случаю грядущего 2027 года, который по восточному календарю станет годом Красной Огненной Козы. Новая монета от НБУ входит в серию Восточный календарь и имеет номинал 5 гривен.

Рассказываем, как выглядит новинка и где ее можно приобрести.

Монета Год Козы: как выглядит

На реверсе (обратной стороне) монеты Год Козы художница Марина Куц и скульптор Анатолий Демяненко изобразили животное из китайского зодиака на фоне листьев клевера.

Как рассказали в Нацбанке, шерсть животного напоминает соцветие клевера, а сам листик символизирует удачу. Вокруг козы изображены цветы, плоды, веточки с листьями и снежинки, как символы весны, лета, осени и зимы.

На аверсе (лицевой стороне) в центре изображены часы со стрелкой, а вокруг них все 12 животных китайского зодиака. Стрелка указывает на козу, которая является символом будущего года. Также здесь изображены символы четырех сезонов, стилизованных под украинскую вытынанку. Вверху расположен малый герб Украины, справа от него надпись Украина.

Гурт (ребро) — рифленый.

Монета Год Козы 2027 / 2 Фотографии

Из чего изготовили монету Год Козы

Памятную монету от НБУ изготовили из металла под названием нейзильбер. Нейзильбер – это сплав меди с никелем и цинком. С немецкого языка означает “новое серебро”. Иногда этот сплав также называют немецким серебром. Этот сплав устойчив к коррозии и используется во многих отраслях, в частности для изготовления монет и наград.

Монету Год Козы 2027 изготовили в количестве до 80 тыс. штук.

Напомним, что в 2014 году Национальный банк уже выпускал монету по случаю грядущего года Козы и тогда она была изготовлена ​​из серебра 925-й пробы.

Где купить монету Год Козы 2027

Новинка продается в сувенирной упаковке в онлайн-магазине нумизматической продукции Национального банка, а также в банках-дистрибьюторах. Один пользователь может приобрести не больше одной продукции.

Согласно данным магазина НБУ, на складе осталось около 14 тыс. шт.

Ранее НБУ ввел в обращение памятную монету к 35-летию Независимости — как она выглядит.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!