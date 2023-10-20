На уроках Захист України школьников будут учить управлять БПЛА

В современной войне БпЛА стали играть важнейшую роль, ведь они дают возможность сохранить жизнь личного состава, вести разведку в тылу врага и наносить по нему удары. И это лишь маленький список их функций.

А поскольку специалистов, мастерски умеющих управлять этой техникой, всегда требуется больше, то Министерство образования и науки объявило об обновлении школьной дисциплины Защита Украины, сообщает Армия.Inform. Теперь на уроках ученики старших классов будут учиться управлять дронами.

Также в обучение планируют включить основы тактического мышления и понимания пространства.

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После этого каждый учащийся будет иметь базовые навыки управления дронами и сможет по желанию выбрать сознательно военную или гражданскую специальность, которая потребует соответствующих умений. Кроме того, школьники могут также выбрать затем специализацию, которая поможет в конструировании или модернизации дронов.

Генерал-майор Александр Нестеренко рассказывает, что вместе с партнерами уже удалось положить начало этому проекту по обеспечению и обучению учителей FPV БпЛА дронами, а несколько школ уже даже получили дроны.

Представители школ прошли двухдневный курс от военного инструктора и научились основам владения этой современной техникой. Благодаря партнерам планируем приобщить еще ряд учебных заведений.

Кстати, мы недавно рассказывали, как школьник после уроков собственноручно собирает БпЛА для бойцов.

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