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“Космическая медуза” светилась ночью: что за явление видели украинцы

Анастасия Грубрина, журналист сайта 24 июля 2025, 10:30
Космическая медуза

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