Зеленский назначил нового командующего ТрО: что известно об Анатолии Баргилевиче

За время полномасштабного вторжения мы уже видели не одно кадровое решение, в том числе в военной сфере. Сегодня, 9 октября 2023 года, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Игоря Танцура с должности командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Зеленский назначил нового командующего ТрО. Им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич. Об этом говорится в указах президента №678/2023 и №679/2023. Мы расскажем, что известно о Баргилевиче.

Новый командующий ТрО Анатолий Баргилевич: что о нем известно

Анатолию Баргилевичу 54 года. Звание генерала-майора получил в 2017 году. Получил военное образование в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

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Баргилевич ранее являлся командующим территориальной обороной Командования Сухопутных войск, с 2022 года работал начальником штаба восточной группировки войск. А до этого, с 2020 года, был заместителем командующего СВ ВСУ по территориальной обороне.

В 2016 году Анатолия Баргилевича наградили орденом Даниила Галицкого за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время исполнения воинского долга.

Не так давно в Украине сменили министра обороны и его заместителей. Ранее мы рассказывали, кто стал новыми замминистра обороны.

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