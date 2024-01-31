Наверное, нет ничего более радостного, для родных военных, когда они слышат новость, что они наконец-то вернулись домой. Эти мгновения радости с семьями военных проживает вся страна.

Сегодня, 31 января 2024 года, состоялся еще один большой обмен военнопленными. На украинскую землю вернулись 207 героев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными 31 января 2024 года: что известно

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о новом обмене военнопленными.

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— Возвращаем наших людей из российского плена. 207 украинцев — воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, рядовые, сержанты и офицеры.

Много защитников Мариуполя, которые находились на Азовстале, острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях, — сказал он.

Это уже второй обширный обмен после длительного перерыва. Работа над возвращением пленных продолжается, ведь цель — вернуть всех.

— Я благодарен Координационному штабу по обращению с военнопленными за работу. У нас большая миссия, еще много наших людей остается в плену, работаем над тем, чтобы они были дома. Спасибо родственникам за терпение и совместную работу. Спасибо каждому, кто дождался и вернулся, — сказал Ермак.

— Ребят, уже сегодня за долгое время услышавших голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, ожидающие своих родителей, сыновей, братьев.

207 защитников наконец-то на украинской земле: что известно об обмене пленными 31 января 2024 / 4 Фотографии

Далее у возвращенных воинов — теплый ужин, получение чистой одежды, медицинский осмотр, восстановление документов, банковских карт и реабилитация. Украина еще раз подтверждает свое стремление вернуть всех своих граждан на родную землю и работает в этом направлении, — сказал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

В российском плену находятся не только военные, но и гражданские. Ранее мы рассказывали о том, как вернуть гражданских украинских пленных.

Фото: Андрей Ермак, Дмитрий Лубинец

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