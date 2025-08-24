Двойной праздник! Украина вернула военных и гражданских в День независимости

Сегодня, 24 августа 2025, для украинцев двойной праздник. Ведь мы отмечаем не только День независимости Украины, но и возвращение наших людей домой в результате обмена пленными.

Обмен пленными 24 августа 2025 года: детали

Об обмене пленными 24 августа 2025 сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмены продолжаются. И возможно, это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины.

Координационный штаб по обращению с военнопленными пишет, что этот обмен — следствие договоренностей, которых удалось достичь в Стамбуле.

Обмен пленными: список освобожденных

Традиционно список освобожденных не распространяется в целом. Но, как пишет Владимир Зеленский, среди освобожденных точно есть журналист Дмитрий Хилюк, который был похищен россиянами в Киевской области в марте 2022 года.

Также по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных есть журналист Марк Калиуш. Его оккупанты схватили в 2023 году.

Кроме того, среди освобожденных гражданских есть медик Сергей Ковалев. Он в составе батальона Госпитальеры спасал жизнь защитников и гражданских во время осады на заводе Азовсталь.

Вернулся из плена и бывший городской голова Херсона Владимир Николаенко. Мужчина отказался сотрудничать с оккупантами, поэтому они его поработили.

Всего в результате обмена пленными 24 августа удалось освободить восемь гражданских лиц. Количество освобожденных военных по состоянию на 17:00 не разглашалось.

Однако известно, что среди освобожденных воинов есть представители практически всех сил обороны:

десантно-штурмовые;

воздушных;

военно-морских;

ТрО;

Национальная гвардия;

Государственная пограничная служба.

Все принадлежат к рядовому и сержантскому составу и в основном были в плену с 2022 года.

Если говорить по направлениям, то вернувшиеся воины раньше:

обороняли город Мариуполь;

Луганское направление;

Донецкое направление;

Харьковское направление;

Запорожское направление;

Херсонское направление;

Николаевское направление;

Киевское направление;

Сумское направление;

охраняли Чернобыльскую АЭС.

Некоторые из них попали в руки врага на временно оккупированных территориях Крыма.

