Жители Троещины устраивают митинги против отключений света: в ДТЭК ответили

Ситуация с энергоснабжением на киевской Троещине достигла критической точки, что заставило жителей района прибегнуть к радикальным мерам и перекрыть дороги.

В ответ на эти события компания ДТЭК выступила с официальным заявлением, в котором призвала горожан не препятствовать работе специалистов, поскольку митинги и блокировка транспортных артерий только замедляют передвижение ремонтных бригад и откладывают восстановление света.

Что говорят в ДТЭК о перекрытиях дорог

Главной причиной коллапса является отсутствие централизованного теплоснабжения, поэтому жители вынуждены массово использовать обогреватели и другие мощные приборы. Электрические сети района не рассчитаны на такую ​​колоссальную нагрузку, что приводит к системному выходу оборудования из строя и постоянному перегоранию подземных кабелей.

Только за последнюю неделю на подстанциях Троещины было зафиксировано 26 серьезных аварий, устранение которых в некоторых случаях требует до двух суток непрерывной работы. В компании отмечают, что все доступные силы приоритетно направлены на это направление, а энергетики работают круглосуточно без отдыха.

ДТЭК обращается к жителям района и всем киевлянам с просьбой использовать энергоемкие приборы поочередно, ведь это критически важно для сохранения целостности сети.

Несмотря на сложность ситуации и справедливое недовольство отсутствием тепла, в компании предостерегают: блокировка дорог не ускоряет ремонт, а наоборот — лишает энергетиков возможности реагировать на новые вызовы и возвращать свет в доме.

