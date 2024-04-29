Любой диплом — в приложении! Что известно про документы об образовании в Дії

Дія за несколько лет стала большим помощником для украинцев. Она содержит необходимые документы, с ее помощью можно получить некоторые административные услуги, а на портале Дія их количество значительно увеличилось.

8 марта в Дії заработала бета-версия образовательных документов, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. А 22 марта в Дії сообщили, что функция уже реализована для всех в приложении. Читай, что об этом известно в материале.

Образовательные документы в Дії

Среди документов об образовании в Дії есть не только дипломы о высшем образовании, там также свидетельство об общем среднем образовании и не только.

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Необходимо обязательно обновить приложение.

Добавлять документы вручную не нужно — они подтянутся в действие автоматически, если информация о твоем образовании есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

Какие документы об образовании доступны в Дії

Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании

Аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании

Свидетельство о рабочей квалификации

Диплом квалифицированного рабочего

Диплом профессионального младшего бакалавра

Диплом младшего специалиста

Диплом младшего бакалавра

Диплом бакалавра

Диплом специалиста

Диплом магистра Диплом доктора философии

Диплом доктора искусства

— Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей отправить его по почте. При трудоустройстве не нужно будет везти папку с дипломами, а при поступлении в ВУЗ — со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой — в Дії, — говорится в сообщении министра цифровых трансформаций Михаила Федорова.

Также ранее всех желающих украинцев пригласили на тестирование этой услуги. Принять участие в нем могли граждане Украины, которым исполнилось 14 лет, и у которых есть идентификационный код.

Зарегистрироваться на бета-тестирование можно было с помощью чат-бота в Telegram. Желающих было так много, что менее чем за сутки форму для регистрации закрыли, ведь набрали достаточное количество участников.

Диплом не отображается в Дії: что делать

Если диплом или аттестат не отображаются в Дія, но есть в реестре ЕГЭБО, это может быть по нескольким причинам. Больше о них рассказали в Министерстве образования и науки Украины:

разбежности в номере РНОКПП в Дія и документе об образовании — в таком случае следует обратиться в учебное заведение для обновлению данных. Проверить, есть ли в реестре документ, можно по ссылке;

информация в Дії отображается некорректно или не полностью — нужно обратиться в учебное заведение для исправления информации;

ошибка в дате рождения — обратись либо в учебное заведение с документами для исправления, либо напиши на почту info@inforesurs.gov.ua с наложенным КЭП.

Следует знать, что в Дії не должны отображаться: документы о научных степенях и званиях, информация о выпускниках военных учебных заведений, дипломы о переподготовке до 1 января 2016 года, документы до 2000 года, изданные полиграфическим способом.

В Дії расширяются функции и спектр услуг. Теперь во время воздушной тревоги в Дії можно посмотреть, где ближайшее укрытие.

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