Стефанишина станет послом Украины в США: биография чиновницы и новые задачи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальной уполномоченной президента Украины по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Таким образом, экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины отправится в США. Что известно об Ольге Стефанишиной — какая ее карьера — рассказываем в материале Вікон.

Ольга Стефанишина стала Специальной уполномоченной президента по вопросам развития сотрудничества с США

Президент после подписания указа о назначении Ольги Стефанишиной на должность Специальной уполномоченной по развитию сотрудничества с США добавил, что Ольга будет работать, чтобы не терять темпов в отношениях с США.

Я благодарен Ольге за работу в направлении европейской и евроатлантической интеграции. Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больше, чем за несколько предыдущих десятилетий.

Вчера Ольга Стефанишина подтвердила, что уходит из правительства, и написала сообщение, где подытожила свои ощущения и достижения.

После пяти действительно трансформационных лет я оставляю правительство с глубокой благодарностью. Служить Украине в этот исторический момент было величайшей честью в моей жизни.

Стефанишина добавила, что при ее каденции Украина стала страной-кандидатом в ЕС, начала переговоры о вступлении и институционализировала поддержку пути к членству в НАТО.

Биография Ольги Стефанишиной

Ольга Стефанишина (до брака Кравец) родилась 29 октября 1985 года в Одессе. В 2006-2007 годах занималась частной юридической практикой. С 2007 года попала на государственную службу и стала руководителем отдела по правовому обеспечению европейской интеграции в Государственном департаменте по адаптации законодательства.

В 2008 году окончила факультет международного права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. В 2016 году получила еще одно образование в Одесском национальном экономическом университете по специальности Финансы и кредит.

Позже перешла в Департамент международного права. В 2017 году занимала должность директора правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.

После этого получила должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. В 2020 году Стефанишина сделала паузу и работала в юридической фирме Ильяшев и партнеры.

В СНБО Стефанишина входит с 17 августа 2020 года. Ольга имеет 5-й ранг государственного служащего. В сентябре 2024 года чиновница подала в отставку с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и стала вице-премьер-министром по Евроинтеграции — министром юстиции.

Что еще известно о Стефанишиной

Стефанишина неоднократно фигурировала в журналистских расследованиях с 2019 года. Сначала ей выдвинули обвинения в деле Лукаш за хищение/растрату бюджетных средств в особо крупных размерах. Первое подготовительное судебное заседание по делу было проведено в 2023 году.

В последнее время Стефанишина тоже не исчезала из виду антикоррупционных журналистов. Ведь к ней у медийников накопилось немало вопросов. В частности, Ольга Стефанишина стала фигуранткой журналистского расследования, в котором Украинская правда рассказала об АРМА, которое определило компанию для управления Дома профсоюзов в Киеве.

Решение может быть связано с бывшим мужем Стефанишиной.

После прочтения статьи меня удивила маниакальная попытка вплести меня, ну хоть как-то, в дела бывшего мужа, с которым мои контакты происходят только по отношению к нашим двоим детям, — заявила позже чиновница.

САП после этого начала досудебное расследование, где проверила факты, изложенные журналистами. И добавили, что Стефанишина не подозреваема. Возбуждено уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Hromadske определило, что чиновница приобрела жилье в элитном ЖК Львовская площадь в четыре раза дешевле реальной цены. После этого журналиста незаконно задержала полиция на несколько часов.

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