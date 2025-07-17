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Стефанишина станет послом Украины в США: биография чиновницы и новые задачи

Анастасия Грубрина, журналист сайта 17 июля 2025, 15:15
стефанишина

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