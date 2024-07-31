Олимпийские игры 2024: медальный зачет, кто лидирует, и на каком месте Украина

Олимпийские игры 2024 уже начались! С 24 июля по 10 августа команды стран мира сразятся за первенство во многих видах спорта. Рассказываем о медальном зачете на Олимпиаде 2024 и кто завоевал наибольшее количество наград.
Медальную статистику подробно ведет сайт Олимпийских игр. По состоянию на 31 июля, до соревнований по фехтованию, футболу и плаванию, статистика медалей такая:
Олимпийские игры для Украины начались в восьми видах спорта. 27 июля украинцы соревновались в дзюдо, стрельбе, прыжках в воду, фехтовании, велоспорте, спортивной гимнастике, футболе и гребле.
В академической гребле Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова прошли в финал, оказавшись на втором месте. Финал — 31 июля.
В спортивной гимнастике сразу несколько украинских спортсменов дошли до финала и заняли четвертое место — Илья Ковтун, Олег Верняев, Назар Чепурный, Игорь Радивилов и Радомир Стельмах.
В гребном слаломе Виктория Ус квалифицировалась в полуфинал. В футболе сборная Украины в меньшинстве победила над командой Марокко со счетом 2:1.
29 июля Ольга Харлан победила Сихоми Фукушиму в поединке на саблях в 1/16 финала, а потом завоевала первую бронзовую медаль Украины на Олимпийских играх.
29 июля Ольга Харлан победила Сихоми Фукушиму в поединке на саблях в 1/16 финала, а потом завоевала первую бронзовую медаль Украины на Олимпийских играх.
На академической гребле Игорь Хмара и Станислав Ковалев стали вторыми и вышли в полуфинал.
Украинская теннисистка Марта Костюк прошла в 1/4 финала одиночного теннисного турнира Олимпиады. Четвертьфинал запланирован на 31 июля не раньше 21:30.
Раньше мы рассказывали о футболе на Олимпийских играх.
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