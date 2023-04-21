Лишение женщин выбора? Отчет ООН о демографической политике стран

Фонд Организации Объединенных Наций по народонаселению (UNFPA) опубликовал новый отчет, в котором проанализировал аспекты демографической политики стран.

UNFPA предупреждает, что политики во всем мире находятся в шаге от того, чтобы совершить ужасные ошибки, которые могут нанести вред женщинам и девушкам — лишить их репродуктивного выбора.

Об этом в своем материале пишет The Telegraph.

В отчете отмечается, что в то время как некоторые страны борются с резким ростом рождаемости, другие стали проводить реформы из-за ее резкого падения. При этом пренебрегая желанием женщин, которые могут делать свой выбор.

Однако согласно обнародованному отчету UNFPA о состоянии населения мира, прямые попытки повлиять на уровень рождаемости через законодательство очень часто оказываются неэффективными, ты больше могут нарушить права женщин.

Женские тела не должны быть в плену целей населения, – отмечает исполнительный директор UNFPA Наталья Канем.

Согласно данным UNFPA представляют отчеты 68 стран. По результатам которых обнаружили, что 24% женщин и девушек не могут сказать “нет” сексу, а 11% женщин, имеющих партнеров, не могут самостоятельно принимать решения по контрацепции.

UNFPA также не заметили прогресса в снижении материнской смертности между 2016 и 2020 годами.

Какая альтернатива?

По словам Натальи Канем, чтобы построить успешные и инклюзивные общества, независимо от количества их жителей, политики должны радикально пересмотреть, как именно они говорят об изменении численности населения.

Фонд ООН по народонаселению (UNFPA) опубликовал свои рекомендации, которые помогут создать устойчивые общества, что будут способны развиваться независимо от того, как будет меняться население.

Среди рекомендаций:

отпуск по уходу за ребенком;

налоговые льготы на детей;

меры содействия гендерному равенству на рабочем месте;

доступ к охране сексуального и репродуктивного здоровья;

учет гендерного равенства.

Представители ООН также рекомендуют правительствам внедрять политику, которая будет учитывать гендерное равенство и будет иметь долгосрочные перспективы.

В связи с военными действиями существенное изменение демографической политики можно заметить и в Украине. Вікна рассказали об эмиграции и демографическом кризисе украинского населения.