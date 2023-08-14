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Когда ты плюс, у них минус! Новый сбор на FPV-дроны от UNITED24, Повернись живим и monobank

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 августа 2023, 14:00
Операція Єдність: збір на FPV-дрони від UNITED24, Повернись Живими та monobank

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