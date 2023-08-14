Когда ты плюс, у них минус! Новый сбор на FPV-дроны от UNITED24, Повернись живим и monobank

Украинцы уже неоднократно показывали, как могут объединяться ради общих целей и донатами помогать армии.

UNITED24, Повернись живим и monobank объединили усилия и начали операцию Єдність! Ее цель — собрать 235 млн грн на 10 000 дронов-камикадзе.

Ее слоган — прост: Когда ты плюс, у них минус. Плюс донат, плюс дрон, плюс жизнь, плюс друзья, плюс победа, минус танк, минус враг, минус одиночество, минус война.

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Операція Єдність: что это за сбор

Операція Єдність имеет целью собрать средства на закупку FPV-дронов и их оснащение. Закупка дронов будет происходить за границей, а в Украине будет проходить доукомплектация боевыми частями.

178 000 000 грн — на FPV-дроны;

57 000 000 грн — на боеприпасы для них.

— Эта война — борьба технологий. Старлинки, морские дроны, системы ситуационной осведомленности, БпЛА — все это изменяет ситуацию на поле боя.

Значение простых в использовании и недорогих дронов-камикадзе трудно переоценить. Поэтому мы рады объявить сбор, подчеркивающий важность объединения.

Операція Єдність — хороший пример совместной инициативы великих игроков фандрейзинга ради общей цели. Мы уверены, что к нам присоединятся десятки украинских компаний и сотни тысяч доноров со всего мира, — говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Все дроны будут иметь боевую часть — термобарические и кумулятивно-осколочные боеприпасы. Такие дроны-камикадзе показали себя эффективными на поле боя, уничтожая десятки единиц вражеской бронетехники и выжигая сотни оккупантов из их укреплений, — комментирует директор Фонда Повернись живим Тарас Чмут.

Но люди, которые донатят, могут получить знак благодарности. Задонатить на сбор можно по ссылке.

Вознаграждение за донат для Операції Єдність

Каждый, кто сделает вклад, имеет шанс получить платиновую карточку mono, встречу с амбассадорами UNITED24, военные артефакты от Повернись живим.

— Мы благодарны за ваши взносы, за любую поддержку, ведь каждый доллар имеет значение. Поэтому мы хотим разыграть среди всех принявших участие в сборе много классных призов:

100 платиновых карт Mono, на пяти из них лежат 100 тыс. грн;

10 билетов на встречу с амбассадорами UNITED24

20 военных артефактов от Повернись живим.

В Украине также производят дроны, которые помогают уничтожать врага. Ранее мы рассказывали, как работает производство дронов в Украине.

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