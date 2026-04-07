Оперативный резерв: что это за статус и действительно ли с ним нельзя получить бронирование

Министерство обороны Украины предоставило разъяснение относительно появления статуса оперативный резерв в мобильном приложении Резерв+, что в последнее время вызвало беспокойство среди военнообязанных.

Поводом для разъяснения стала распространившаяся в медиа информация о якобы автоматической невозможности получения бронирования для лиц с таким статусом. Опасения базировались на тезисе, что бронированию подлежат только военнообязанные, в то время как резервисты выпадают из этой категории.

Оперативный резерв: что означает этот статус

В ведомстве отметили, что эта отметка не является новым техническим введением или меткой последнего обновления — она отображалась в системе и раньше, поскольку данные подтягиваются непосредственно из реестра Оберіг.

К оперативному резерву обычно относят граждан, уже имеющих опыт военной службы, в частности после прохождения срочной службы, или были зачислены в резерв в других предусмотренных законом случаях. В Минобороны подчеркнули, что эта категория лиц не массовая, и сейчас речь идет об относительно небольшом количестве граждан.

Однако украинское законодательство, в частности статья 25 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, не устанавливает общего и тотального запрета на бронирование резервистов.

Возможность получения отсрочки через бронирование зависит от конкретных условий, определенных Кабинетом Министров для определенных отраслей и предприятий, а также от индивидуальной категории лица, а не только от факта наличия статуса в реестре.

Появление или актуализация статуса оперативный резерв в цифровом документе часто связано с обновлением данных в реестре после сверки с ТЦК и СП или внесением информации о военно-учетной специальности и опыте службы.

В Министерстве обороны советуют пользователям, у которых возникают сомнения в корректности отображения их статуса, обращаться в службу поддержки непосредственно через меню приложения Резерв+.

