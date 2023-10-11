Ждешь теплых батарей? В Киеве начался отопительный сезон 2023-2024: когда подадут тепло в дома

Температура воздуха все быстрее опускается к нулю, украинцы начинают утеплять себя и свои дома. Все ждут отопительного сезона 2023-2024.

В Киеве уже начался отопительный сезон. Тепло начали подавать объектам социальной инфраструктуры: больницам, школам и детским садам по заявкам их руководителей.

Когда дадут тепло в дома в Киеве 2023

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что другим абонентам тепло будут подавать, когда среднесуточная температура будет держаться менее +8°C в течение трех суток с последующим прогнозом похолодания.

Сейчас также смотрят

— Относительно коммунальной сферы, жилых домов мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло.

Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8°C с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания.

Тогда же, по их заявкам, и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные, — говорится в сообщении Кличко.

Когда начнется отопительный сезон

Обычно отопительный сезон в Украине начинается 15-16 октября, но на решение властей также оказывает влияние и температура воздуха на улице. Кроме этого, решение о подаче тепла в доме принимается на уровне местных властей. Поэтому даты начала отопительного сезона могут отличаться в разных городах Украины.

Согласно нормам, для подачи тепла в доме нужно, чтобы среднесуточная температура была ниже +8°C по меньшей мере трое суток.

Пока еще отопление не подали во все дома, нужно найти другие способы, чтобы согреться. Ранее мы рассказывали, как согреться без отопления.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.