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Ждешь теплых батарей? В Киеве начался отопительный сезон 2023-2024: когда подадут тепло в дома

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 октября 2023, 11:06
Коли опалювальний сезон у Києві 2023-2024
Фото: Pexels

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