Жилье за ​​счет государства: стартует выплата 2 миллиона гривен для переселенцев

Уже с 1 декабря в Украине стартует новый этап программы єВідновлення, ориентированный на внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Государство предлагает жилищные сертификаты номиналом в 2 миллиона гривен без необходимости предоставлять документы о разрушении имущества.
О деталях запуска сообщили в Министерстве развития общин и территорий по итогам совещания с регионами.
Упрощенные условия и сумма помощи
Ключевой особенностью обновленной программы стал отказ от бюрократических преград, которые ранее делали невозможным участие жителей ТОТ.
Как объяснили в ведомстве, от заявителей не будут требовать подтверждения права собственности на недвижимость, оставшуюся в оккупации, или справок о ее повреждении или уничтожении. Главное требование — указать информацию об этом жилье в заявке.
Если все критерии будут соблюдены, человек получит ваучер на 2 миллиона гривен для покупки новой квартиры или дома на подконтрольной территории Украины.
Кто сможет подать заявку первым
На начальном этапе, который стартует в это воскресенье, круг получателей будет ограниченным. Воспользоваться возможностью смогут только переселенцы с оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.
Кроме льготной категории, действуют и имущественные ограничения. Помощь предоставляется только тем семьям, у которых нет собственного жилья на подконтрольной территории и которые ранее не получали государственной жилищной поддержки.
Проверка этих данных будет происходить автоматически через государственные реестры.
Как это будет работать
Прием обращений начинается через мобильное приложение Дія, а со временем функционал станет доступным в ЦНАПах и через нотариусов. Рассматривать заявки будут специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления по месту фактического проживания переселенца.
Именно готовность комиссий на местах вызывает наибольшее беспокойство в министерстве. По словам заместителя министра Натальи Козловской, по состоянию на сегодня такие органы заработали лишь в 541 общине из более тысячи необходимых.
Если в Одесской, Ровенской, Херсонской и Житомирской областях процесс настроен хорошо, то Киев, Днепропетровская и Ивано-Франковская область пока плетутся в хвосте в подготовке.
Чиновники подчеркивают, что комиссии должны быть готовы к работе с первого дня зимы, ведь от их оперативности зависит, как быстро люди смогут получить средства на новые дома.
Обучение для общин по работе с обновленным Реестром поврежденного и уничтоженного имущества проведут уже на этой неделе.
