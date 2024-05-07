Первый полуфинал Евровидения 2024: онлайн-трансляция и ключевые моменты

Сегодня, 7 мая 2024 года, в 22:00 стартовал первый полуфинал Евровидения — крупнейшего международного песенного конкурса. Участие в первом полуфинале приняли 15 стран, среди которых и Украина — нас представляют певицы Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Другие представители также споют вживую в сопровождении танцевальных номеров.

Следить за первым полуфиналом Евровидения 2024 можно в нашем материале: мы описываем самые интересные моменты с фото и видео в режиме онлайн. Ниже вы можете найти видео онлайн-трансляции первого полуфинала.

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Евровидение 2024: ключевые моменты первого полуфинала

21:30. Началась трансляция передшоу первого полуфинала Евровидения 2024. Тимур Мирошниченко совместно с Дианой Глостер ведут комментирование шоу.

21:45. Украинский музыкальный продюсер Евгений Треплов, посетивший передшоу, назвал главными конкурентами Украины Швейцарию и Финляндию, Хорватию.

22:00. Начало первого полуфинала Евровидения 2024 года. Первый полуфинал открыли звезды Евровидения, участвовавшие в конкурсе годами ранее.

В первом полуфинале только зрители будут выбирать десять стран из 15, которые войдут в финал.

22:15. Первой выступила представительница Кипра — Silia Kapsis с песней Liar. Танцевальный номер исполнили мужчины позади певицы. Силия отметила, что любит всех, кто следит за Евровидением. Номер 01.

22:18. Выступление Сербии, участницы Teya Dora с песней Ramonda. Лирическая песня, световые эффекты, сдержанные темные цвета – исполнительница полностью поглотила зрителей в эту атмосферу. Рамонда — название растения, которое типично для Сербии. Номер 02.

22:22. Литву представил Silvester Belt – его песня Luktelk. Танцевальная песня с красивым номером. Сам певец поддерживает Украину. Номер 03.

22:25. Ирландию представили небинарная личность Bambie Thug с песней Doomsday Blue. Яркая, непривычная, вызывающая. И выступление, и песня — особенная. Номер 04.

Евровидение-2024: прямая трансляция онлайн

Смотреть первый полуфинал Евровидения-2024 можно на телеканале Суспільне Культура или Суспільне Євробачення, а также на официальном YouTube-канале Евровидения на языке оригинала.

Первый полуфинал Евровидения 2024: участники и порядок выступлений

В первом полуфинале примут участие представители 15 стран:

Кипр: Silia Kapsis — Liar; Сербия: Тeya Dora — Ramonda; Литва: Silvester Belt — Luktelk; Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue; Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria; Польша: LUNA — The Tower; Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim; Исландия: Hera Björk — Scared of Heights; Словения: Raiven — Veronika; Финляндия: Windows95man — No Rules!; Молдова: Natalia Barbu — In the Middle; Азербайджан: Fahree и Ilkin Dovlatov — Özünlə apar; Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood); Португалия: olanda — Grito; Люксембург: TALI — Fighter.

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