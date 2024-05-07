Первый полуфинал Евровидения 2024: онлайн-трансляция и ключевые моменты

Сегодня, 7 мая 2024 года, в 22:00 стартовал первый полуфинал Евровидения — крупнейшего международного песенного конкурса. Участие в первом полуфинале приняли 15 стран, среди которых и Украина — нас представляют певицы Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.
Другие представители также споют вживую в сопровождении танцевальных номеров.
Следить за первым полуфиналом Евровидения 2024 можно в нашем материале: мы описываем самые интересные моменты с фото и видео в режиме онлайн. Ниже вы можете найти видео онлайн-трансляции первого полуфинала.
21:30. Началась трансляция передшоу первого полуфинала Евровидения 2024. Тимур Мирошниченко совместно с Дианой Глостер ведут комментирование шоу.
21:45. Украинский музыкальный продюсер Евгений Треплов, посетивший передшоу, назвал главными конкурентами Украины Швейцарию и Финляндию, Хорватию.
22:00. Начало первого полуфинала Евровидения 2024 года. Первый полуфинал открыли звезды Евровидения, участвовавшие в конкурсе годами ранее.
В первом полуфинале только зрители будут выбирать десять стран из 15, которые войдут в финал.
В первом полуфинале только зрители будут выбирать десять стран из 15, которые войдут в финал.
22:15. Первой выступила представительница Кипра — Silia Kapsis с песней Liar. Танцевальный номер исполнили мужчины позади певицы. Силия отметила, что любит всех, кто следит за Евровидением. Номер 01.
22:18. Выступление Сербии, участницы Teya Dora с песней Ramonda. Лирическая песня, световые эффекты, сдержанные темные цвета – исполнительница полностью поглотила зрителей в эту атмосферу. Рамонда — название растения, которое типично для Сербии. Номер 02.
22:22. Литву представил Silvester Belt – его песня Luktelk. Танцевальная песня с красивым номером. Сам певец поддерживает Украину. Номер 03.
22:25. Ирландию представили небинарная личность Bambie Thug с песней Doomsday Blue. Яркая, непривычная, вызывающая. И выступление, и песня — особенная. Номер 04.
Смотреть первый полуфинал Евровидения-2024 можно на телеканале Суспільне Культура или Суспільне Євробачення, а также на официальном YouTube-канале Евровидения на языке оригинала.
В первом полуфинале примут участие представители 15 стран:
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