Starlink будет работать в Украине: Польша подтвердила оплату

Варшава приняла решение и далее финансировать абонентскую плату за терминалы спутниковой связи Starlink, которые используются в Украине. Соответствующий закон подписал президент Польши Кароль Навроцкий.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, принятое решение гарантирует стабильную работу десятков тысяч терминалов, которые обеспечивают связь в больницах, школах, на объектах критической инфраструктуры, а также в прифронтовых населенных пунктах.

Во время войны эта технология имеет критическое значение. Благодаря Starlink больницы, школы и объекты инфраструктуры остаются на связи даже в самых тяжёлых условиях, — подчеркнул Федоров.

Сейчас в Украине функционирует более 50 тысяч терминалов Starlink. Из них свыше 29 тысяч были переданы благодаря поддержке Польши.

Читать по теме Отключит ли Польша Starlink для Украины из-за вето президента Президент Польши наложил вето на закон о помощи Украине, угрожающий прекращением доступа к Starlink.

Министр поблагодарил польского коллегу Кшиштофа Гавковского и правительство Польши за солидарность с украинским народом и за непоколебимую помощь в обеспечении связи.

Фото: Михаил Федоров.

Напоминаем, Украина стала одной из первых стран, которые принимают участие в испытаниях новой технологии Direct to Cell. Полноценный запуск планируется уже осенью 2025 года.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!