Польские фермеры рассыпали украинское зерно на дорогу и снова протестуют на границе

9 февраля 2024 года польские фермеры начали новый протест на границе с Украиной. Утром следующего дня акция протеста завершилась. Движение грузовиков через пункты пропуска было возобновлено.

Однако уже сегодня, 12 февраля, польские фермеры снова возобновили протесты. В ГПСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска.

— Сегодня в 10:10 начались акции протеста польских фермеров недалеко от пункта пропуска Зосин. Протестующие намерены пропускать по три грузовика в час.

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Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

Также заблокировано движение возле пункта пропуска Долгобычев. Протестующие намерены пропускать по два грузовика в час в оба направления. Кроме этого, возобновлена блокировка по направлению пунктов пропуска Медика — Шегини. Планируется пропускать по одному грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не будет распространяться, — говорится в сообщении.

Во время первой волны протеста произошел неприятный инцидент. Польские аграрии высыпали на дорогу украинское зерно, которое вывозили грузовиками через пункт пропуска Дорогуск, сообщает RMF24.

Польские фермеры высыпали украинское зерно на дорогу: что известно

Отмечается, что в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Участники протеста не пустили транспорт дальше, а в один момент открыли грузовые прицепы. Поэтому часть зерна высыпалась на дорогу.

Водители повернули обратно в сторону Украины, рассказала Ева Чиж из комендатуры муниципальной полиции в Хелме. Она отметила, что до, во время или после инцидента драк не было.

— Правоохранители выясняют подробности происшествия и изымают доказательства на месте происшествия. Мы проводим проверку, устанавливаем личные данные участвовавших в ней лиц, опрашиваем свидетелей, — сказала Чиж.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, акцию по высыпанию на дорогу украинского зерна организовал Рафал Маклер — один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании и лидер люблинской организации маргинальной партии Конфедерация.

Эта политсила выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с РФ. Партия не пользуется широкой поддержкой поляков. Сам Маклер баллотировался в 2019 году в Сейм, однако попытка была неудачной.

— Очередная акция Маклера очевидно отвечает интересам России, которая заинтересована в конфликте между украинцами и поляками и уменьшении поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, эта акция пригодилась полукриминальным польским кругам, подозреваемым в рейдерских схемах на рынке перевозок в ЕС. Деструктивные действия отдельных политиков не должны влиять на партнерские и добрососедские отношения Украины и Польши, — говорится в сообщении.

В то же время, собирать украинское зерно во время войны фермерам удается крайне трудно, а доставлять его странам, которые в этом нуждаются еще труднее. Украина делает все, чтобы наладить логистику и снабжать зерно как по суше, так и по морю. Украина смогла отправить первое в этом году судно с 25 тонн пшеницы в Нигерию в рамках гуманитарной инициативы Grain from Ukraine. Впервые судно было отправлено собственным черноморским коридором из портов Одессы, сообщили в Министерстве аграрной политики.

Очереди на польской границе

По данным сайта єЧерга на пунктах пропуска украинско-польской границы есть очереди из сотен грузовиков. Информация по состоянию на 8:30 утра 12 февраля 2024 года.

Хозяйства украинских фермеров в опасности, ведь каждый день туда может попасть российская ракета. Ранее мы рассказывали о фермере из Херсонской области, чье хозяйство уничтожили россияне.

Фото: Факты ICTV, скриншот с видео ChleboszMonika / X (Twitter)

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