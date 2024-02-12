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Польские фермеры рассыпали украинское зерно на дорогу и снова протестуют на границе

Богдана Макалюк, журналист сайта 12 февраля 2024, 12:15
Польские фермеры рассыпали украинское зерно во время протестов: что известно

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