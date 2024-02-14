Авто не восстановить: на фронте серьезно ранены польские медики из бригады Авангарда

Украинско-польские отношения за всю историю своего существования наполнялись то взаимопониманием и поддержкой, то полной дискомуникацией. Однако сколько бы ни оставалось общих нерешенных вопросов, польские медики из бригады Авангарда продолжают свою работу в прифронтовой зоне Украины, чтобы спасать жизни.

Медики стали помогать украинцам с начала полномасштабной войны. Однако 11 февраля 2024 года команда Авангарда попала в серьезную аварию, когда везли в скорой раненых в больницу.

Однако госпиталь, который ранее регулярно посещали медики, чтобы спасти жизни других, на этот раз сохранил жизнь команды.

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На место аварии прибыла украинская бригада медиков, с которой сотрудничали потерпевшие, предоставила необходимую помощь и отправила коллег в больницу. Из-за того, что все пострадавшие были надлежащим образом размещены и закреплены, люди не получили новых травм.

Мы хотели бы очень поблагодарить их за быстрые действия, профессионализм и заботу, которую они проявили к нам.

Два человека получили серьезные травмы головы, а также сломанные ребра и ранения грудной клетки. Но угрозы жизни сейчас нет.

Всего шесть человек. К счастью, все живы… Чего не скажешь о нашей скорой…

По словам медиков из бригады Авангарда, машина, которую использовала команда и в которой попала в аварию, к сожалению, не подлежит ремонту и пригодна только для сдачи на металлолом.

В этой ситуации самое главное люди, скорая — это просто машина.

Украинские специалисты не только спасают, но и сами воюют. Читай, как боевые медики поделились подробностями своей работы.

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