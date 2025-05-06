Польские перевозчики снова готовятся к войне с украинскими коллегами. Как сообщили в Комитете защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши, там снова готовятся блокировать границу с Украиной.

Как отметили участники предстоящей акции, таким образом стремятся выразить протест против отмены ограничений для украинских перевозчиков.

Блокировка границы с Украиной: поляки готовятся к новой акции

Протест состоится в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин, поскольку на других запланированы ремонтные работы.

Сегодня зарегистрировали акцию протеста на крупнейшем пункте пропуска на границе с Украиной — в Дорогуске.

— Мы разочарованы отсутствием действий со стороны польского правительства, поэтому протестом хотим восстановить баланс на транспортном рынке, нарушенный после отмены разрешений для украинских перевозчиков.

Организатором протеста является владелец логистической компании Rafał Mekler Transport и глава антиукраинской партии Конфедерация в Люблине Рафал Меклер.

Он обвиняет “брюссельских технократов” в попытке “уничтожить польские компании руками украинцев”.

По его словам, из-за наплыва украинских перевозчиков, которые вытесняют поляков с двусторонних перевозок из ЕС, а также в связи с многодневным задержанием польских грузовиков со стороны Украины, которые якобы застряли в системе єЧерга, он организует протест на дороге, ведущей к пункту пропуска в Дорогуске.

Заявку на проведение протеста подали 5 мая, а начать акцию планируют 12 мая. Организаторы ожидают, что не получат разрешения на протест, но готовы обжаловать возможный запрет в суде.

Напомним, что польские фермеры и перевозчики периодически блокируют границу с Украиной с ноября 2023 года.

К такому решению их побудили дотации на удобрения, компенсации акциза на горючее, выплата субсидий, возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков, а также требование запретить импорт украинской продукции.

В километровых очередях украинские перевозчики и фермеры выстаивали целые недели, а некоторые из них погибали из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и ненадлежащих условий пребывания.

Напомним, что на пункте Медыка-Шегини следующие несколько месяцев будут действовать ограничения.

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