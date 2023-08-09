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“Транзитные” номера больше не нужны? Нововведения от Кабмина касательно регистрации новых автомобилей

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 августа 2023, 15:00
Постанова Кабміну №437: що відомо про реєстрацію нових автомобілів
Фото: Pexels

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