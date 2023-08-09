“Транзитные” номера больше не нужны? Нововведения от Кабмина касательно регистрации новых автомобилей

Украина продолжает евроинтеграцию, поэтому большинство государственных услуг становятся доступнее. 6 августа 2023 вступило в силу Постановление Кабинета Министров №437, которое вносит изменения в процедуру первой регистрации на территории Украины новых авто.

Теперь автосалоны могут регистрировать машины от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности, а “транзитные” номера не являются обязательными.

Мы расскажем подробнее о каждом пункте и что это значит.

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Постановление КМУ №437: что предусматривает

Согласно постановлению КМУ №437, автосалоны имеют возможность генерировать доверенность на право представлять интересы покупателя. Ее можно подписать в салоне без нотариальных услуг.

Доверенность, а также акт приема-передачи автомобиля формируется с помощью Единого государственного реестра. Следует наложить на документы электронную цифровую подпись или подписать бумажный бланк, на выбор покупателя.

Кроме этого, отменяется обязательный осмотр новых транспортных средств Экспертной службой МВД.

Благодаря этим нововведениям получение “транзитных” номерных знаков для разовых поездок при регистрации нового авто тоже становится необязательным.

Покупатель может отказаться от них, информация об этом будет указана в акте осмотра и/или приема.

Может ли продавец посетить сервисный центр МВД вместо покупателя

Согласно постановлению КМУ №437, когда покупатель и продавец оформили соответствующие документы, представитель автосалона может посетить сервисный центр МВД вместо покупателя.

Он может получить свидетельство о регистрации транспортного средства на имя покупателя и номерные знаки, а автомобиль может вообще не покидать территорию салона. Новому владельцу нужно только забрать уже зарегистрированную машину у продавца.

Впрочем, стоит отметить, что эти нововведения не касаются б/у автомобилей. Они упрощают государственную регистрацию новых транспортных средств.

Многие покупают б/у авто за границей, в Украине их нужно растаможить. Ранее мы рассказывали, как растаможить авто в Украине.

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